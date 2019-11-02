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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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02.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...

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Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Barcelona'nın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve 6. sıraya geriledi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 5. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 17. sırada kaldı.

İspanya temsilcisi Barcelona, konuk olduğu İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 83-70 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise konuk olduğu aynı ülkeden Zenit'i 87-70'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

Altıncı haftada alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya): 90-78
Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 86-70
Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 70-87
Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya): 76-79
Valencia Basket (İspanya) - ASVEL (Fransa): 81-72
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya): 83-70
Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 65-90
Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 93-60
Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 85-71 

Barcelona, AX Armani Exchange Milana kaybetti Namağlup takım kalmadı...

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