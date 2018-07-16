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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
DHA
16.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Banvit’te Ahmet Gürgen dönemi

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Banvit’te Ahmet Gürgen dönemi

Banvit Basketbol Kulübü, uzun yıllardır kulüpte yer alan Ahmet Gürgen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, Sasa Filipovski’den boşalan baş antrenörlüğe Ahmet Gürgen’i getirdi. Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, önümüzdeki sezon A takımı, 25 yıldan bu yana altyapıyı emanet ettikleri Ahmet Gürgen’in çalıştıracağını açıkladı. Gürgen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

BAŞKAN KILIÇ: "BANVİT ALTYAPI ORGANİZASYONUNUN MİMARI AHMET GÜRGEN’DİR"

Son günlerde kulüp ile ilgili birçok spekülasyonun ortaya atıldığına işaret eden Başkan Özkan Kılıç, "Baş antrenör kararını 2 ay önce vermiştik. Bu konuda fazla açıklama yapmak istemedik. Bu konuda herkes bir şeyler üretiyor. Biz bu arada hem transfer listemizi hazırladık. Kulübün kuruluş aşamasından beri var olan ve övgüyle bahsedilen Banvit altyapı organizasyonun mimarı Ahmet Gürgen’dir. Baş antrenörümüz ile 25 yıl önce bildikteydik. U 17 Milli Takım da onu taçlandırdı. Dünya Şampiyonasında 5’nci oldu. Artık Gürgen’in vitrine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimizi başarıyla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Kendisine her zamankinden fazla güveniyoruz. Ahmet Gürgen’i tebrik ediyorum" dedi.

SPORTİF DİREKTÖR ÇATALOLUK: "BANVİT HERKESİN SAYGISINI KAZANMIŞ BİR KULÜP"

Banvit’in ortaya koyduğu başarılarla kısa sürede saygınlık kazandığını belirten Sportif Direktör Turgay Çataloluk, "Banvit herkesin saygısı kazanmış bir kulüp olmuştur. Banvit A.Ş.’nin yeni yönetimiyle birlikte yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim alt yapımızdan yetişen 100’ün üzerinde sporcularımız bulunuyor. 80 Milyonluk bir Türkiye’de bir ilçe kulübü olarak gelinen noktayı belirtmek isterim" diye konuştu.

GENEL MENAJER ZEYTİNGÖZ: "BANVİT’TE ALTYAPI ÖN PLANDA"

Bu sezon 9 alt yapı oyuncusunun A takımda ter dökeceğini aktaran Genel Menajer Turgay Zeytingöz, "Geçen sene A takımdan yabancı kadromuzu neredeyse tamamladık, yeniledik. Uzun zamandır takip etiğimiz oyunculardı. Başarılı ve mücadeleci oyunculardı. Üstün hizmetler vereceklerini bekliyoruz. Kendilerinden çok bahsettirecek oyuncular olduklarını söyleyebilirim. Sistem 5 yabancılı sisteme döndü. Bu sezon alt yapıdan genç oyuncularımız olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla 5 yabancının dışından 9 alt yapıdan oyuncumuz yer alacak. Geçtiğimiz hafta düzenlenen alt yapı seçmelerinden ülkenin her yerinden katılımın olması ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi" şeklinde konuştu.

AHMET GÜRGEN: "İNŞALLAH BANA VERİLEN GÜVENİ MAHCUP ETMEM"

Her koçun hedefinin A takımı çalıştırmak olduğunu ifade eden Basketbol emektarı Ahmet Gürgen, "Bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Buraya gelen her oyuncuya biz hedefler koyuyoruz. Onlara destek olup yönlendirmeye çalışıyoruz. Bütün antrenörlerin de hedefi A takıma çıkmak şuan ben bu hedefimi gerçekleştirmiş durumdayım. Bu sezonu ben inşallah başarılı bir şekilde bitirip bana verilen güveni mahcup etmem. 200 dakikanın 100 dakikasını genç arkadaşlara vermek" ifadelerini kullandı.

BANVİT SPONSORLUĞU SEZON SONUNDA BİTİYOR

Öte yandan Banvit A.Ş. ile Banvit Spor A.Ş.’nin birbiriyle organik bağı bulunmadığını, Banvit A.Ş. ile sponsorluk anlaşmaları olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, Banvit’in satışının ardından yeni alan şirket ile 2 yıllık sponsorluk sözleşmesi yapıldığını ve bu sezonun sonunda sürenin dolacağını aktardı. Başkan Kılıç, "2 yıldan sonra Banvit ile sponsorluğumuz sona eriyor. Ama tekrar olmayacak diye de bir şey yok. Biz bu sene devam edeceğiz. Sponsorluğu nasıl ve kimle devam ettirebilir? Biz bunun çalışmalarına hemen başlayacağız. Bu işi uzun yıllara yapabiliriz? İnşallah biz bu heyecanı bu şehirden devam ettireceğiz. Sizlerden de çok büyük iş düşüyor. Bu yıl biraz daha desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

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