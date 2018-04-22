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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
22.04.2018 - 18:06, Son Güncelleme:

Banvit uzatmalarda kazandı!

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Banvit uzatmalarda kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka'yı 88-85 yendi.

Banvit, bu sonuçla 17. galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 11. kez mağlup oldu.  Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Darüşşafaka, 13-8 önde geçti. Okben Ulubay ve Wilbekin ile hücumda ritmini bulan ev sahibi ekip, Banvit karşısında ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olan yeşil-siyahlılar, 15. dakikada farkı 12 sayıya çıkararak skoru 38-26'ya getirdi. Darüşşafaka, Sant-Roos'un orta mesafe basketiyle 18. dakikada turuncu-yeşilliler önünde farkı 14 sayıya (43-29) çıkardı. Banvit, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında Thomas ile sayılar bulsa da soyunma odasına 45-36 geride gitti.

İkinci yarının başında pota altında Furkan Aldemir'le etkili olan Darüşşafaka, 26. dakikaya 58-48 önde girdi. Rautins ile dış atışlarda peş peşe isabetler kaydeden Banvit, Rıdvan Öncel'in de hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 28. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Çeyreğin son bölümünde savunmada sert bir oyun sergileyen konuk ekip, 29. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62. Darüşşafaka, bitime 4 saniye kala pota altından Kidd'in bulduğu basketle final periyoduna 64-62 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Johnson'la üst üste sayılar bularak başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikaya 70-66 üstün girdi. Turuncu-yeşilliler, Rautins'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada yeniden eşitliği sağladı: 72-72. Faul hakkını erken dolduran konuk ekip karşısında Johnson ve Wilbekin'ın serbest atışlarıyla skor üreten yeşil-siyahlılar, 38. dakikada 77-74 öne geçti. Banvit, Rautins'in dış atıştan bulduğu isabetle bitime 1 dakika 25 saniye kala tekrar beraberliği (79-79) yakaladı. Son hücumda Wilbekin'ın topu çemberden sekerek döndü ve karşılaşmada normal süre 79-79 sona erdi.

Uzatma bölümüne savunmada etkili başlayan Banvit, Kulig'in sayılarıyla 44. dakikaya 86-81 önde girdi. Darüşşafaka, Wilbekin'ın boyalı alandan bulduğu basketle bitime 1 saniye kala farkı 1'e düşürdü: 85-86. Rıdvan Öncel'le serbest atış çizgisinde hata yapmayan turuncu-yeşilliler, karşılaşmayı 88-85 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Erşan Kartal, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Darüşşafaka: Wilbekin 28, Muhammed Baygül, Sant-Roos 4, Johnson 17, Eric 2, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Furkan Aldemir 6, Kartal Özmızrak 5, Okben Ulubay 12, Kidd 4, Cummings 7
Banvit: Taylor 8, Rautins 21, Thomas 9, Caloiaro 13, Vidmar 8, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel 13, Şehmus Hazer 4, Kulig 12
1. Periyot: 26-18
Devre: 45-36
3. Periyot: 64-62
Normal süre: 79-79
Beş faulle çıkanlar: 38.14 Vidmar (Banvit), 41.20 Sant-Roos (Darüşşafaka)

 

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