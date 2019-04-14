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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.04.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Banvit, Daçka'yı deplasmanda devirdi!

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Banvit, Daçka'yı deplasmanda devirdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 89-82 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 11. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 14. kez mağlup oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Diebler 3, Evans 8, Eric 14, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 15, Muhammet Baygül 14, Oğuz Savaş 2, Kidd 10

Banvit: Perez 26, Rıdvan Öncel 13, Tolga Geçim 7, Shelton 22, Morgan 8, Metehan Akyel, Ragıp Berke Atar, Şehmus Hazer 2, İsmail Cem Ulusoy 11

1. Periyot: 21-21
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-60

Beş faulle çıkan: 39.06 Rıdvan Öncel (Banvit)

Banvit, Daçkayı deplasmanda devirdi

Karşılaşmaya Tolga Geçim ve Perez'in basketleriyle başlayan Banvit, Darüşşafaka Tekfen karşısında 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Dengeli geçen ilk periyot, 21-21'lik skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde üst üste dış atış isabetleri kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikayı 32-25 üstün bitirdi. Hücumda ve savunmada tempolu oyununu sürdüren ev sahibi ekip, top kayıpları yapan Banvit önünde 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 43-31. Darüşşafaka Tekfen, ilk yarının bitimine 1 saniye kala Kartal Özmızrak'ın orta sahadan bulduğu üç sayılık basketle soyunma odasına da 49-37 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken, Darüşşafaka Tekfen 23. dakikayı 57-44 üstün geçti. Periyodun ikinci bölümünde kritik üç sayılık basketler bularak toparlanan Banvit, farkı tek hanelere indirse de ev sahibi takım, final periyoduna 67-60 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine de iyi oyununu sürdürerek başlayan Banvit, Shelton'la peş peşe bulduğu basketlerle 35. dakikada skoru eşitledi: 72-72. Karşılaşmanın son bölümleri karşılıklı sayılarla geçildi. Rıdvan Öncel, Perez ve İsmail Cem Ulusoy'la hücumdaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip, son 2 dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede skor üstünlüğünü devam ettiren Banvit, karşılaşmayı 89-82 kazandı.

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