Balona attığı röveşata hayatını değiştirdi

Babası vefat ettikten sonra annesi başka biriyle evlenen Gülbey, zamanla ailesinden uzaklaştı. Zaman zaman geceleri sokaklarda kalmaya başlayan 23 yaşındaki futbolcu, uçucu madde de kullanmaya başladı.

Gülbey Türkücü'nün hayatı, Elbistan'dan uzaklaşmak için gittiği Ankara'da balona röveşata atmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla değişti. Günlerce medyanın gündeminde kalan Gülbey, ailesi tarafından yeniden Elbistan'a getirildi.

Futbol oynadığı dönemde antrenörlüğünü de yapan 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor'un teknik direktörü Mutlu Doğan'ın talebi üzerine yeniden yeşil sahalara dönen Gülbey Türkücü'nün tedavisine kulüp ve belediyenin desteğiyle başlandı.

Elbistan'a döndüğü ilk günlerde içine kapanık olan ve konuşma güçlüğü çeken genç sporcu, takım arkadaşlarıyla iletişime geçti. Artık kulüp tesislerinde konaklayan ve bağımlılığını da büyük oranda atlatan Gülbey, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Takımda 18 numaralı formayı giyecek olan genç sporcunun, lisans işlemleri de sürüyor. Gülbey Türkücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıklarına bazen inanmakta güçlük çektiğini söyledi. Uçucu madde kullandığı dönemleri artık hatırlamak dahi istemediğini anlatan Türkücü, "Hayatımın hiç de iyi gitmediği bir dönemde Allah yüzüme baktı. Çok çalışıp kendimi ispatlayacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum." dedi.

Takımıyla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Türkücü, "Hocam benimle çok ilgileniyor. İyi çalışıyoruz. İnşallah bu şampiyonluk yaşayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu konuda hepimiz elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Gülbey'e özel ilgi

Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan ise Gülbey'in futbol altyapısı bulunan bir genç olduğunu dile getirdi. Artık Gülbey'i futbola ve hayata kazandırmak istediklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Gülbey'i kazanacağız, kazanmaya başladık da çünkü bizim dediklerimizin dışında başka bir şey yapmıyor, tam bir sporcu gibi yaşıyor. Her antrenman öncesinde ve sonrasında Gülbey ile özel olarak ilgileniyorum. Gülbey'i sağlığına ve futbola kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte maçlarda da oynatacağım. Sıkıntılı bir dönemeçten geçti. O sıkıntılı sürece rağmen gerçekten harika durumda. Kondisyon eksiği de giderildiğinde maça hazır hale gelecek."