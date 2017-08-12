Bakırköy'de sahne çocukların

BAKIRKÖY Belelediyesi'nin yaz tatili boyunca ücretsiz yaz spor okulu hizmeti sunduğu öğrencilere yönelik Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde düzenlenen ödül törenine miniklerin yaptığı danslar damga vurdu... Yaz kursuna katılım belgeleri ve madalyalarını alan çocuklar, Zeybek de oynadı Kafkas danslarından örnekler de sergiledi. Kapalı spor salonunda yoğun katılımla gerçekleşen törene Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek, TMOK Fair Play Komitesi Üyesi - gazeteci Remzi Yılmaz'ın yanı sıra Türk futbolunun unutulmaz isimleri Ahmet Akcan, Benhur Babaoğlu ve Mustafa Arabacıbaşı ile çok sayıda basın mensubu katıldı.



ÇOCUKLARIMIZA YETENEK TARAMASI YAPTIK

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun mesajıyla başlayan törende konuşan Bakırköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "Halkımıza spor bilinci aşılamaya ve onlara spor yapma imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Spor okullarında bugüne kadar 3 bin 500 çocuğa ulaştıklarını söyleyen Babaoğlu, şöyle devam etti: "Bunların arasında spor kulüplerinin değerli antrenörleri aracılığıyla yetenek taraması yaptık. Bunun yanında sağlık müdürlüğümüzün katkısıyla detaylı sağlık taramalarıyla her çocuğumuzu check-up'tan geçirdik. Etkinliklerimiz şenlik havasında geçti, çocuklarımız da çok mutlu oldu. 'Bakırköy'de Spor Yapmayan Kalmasın' projesi sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'ye örnek bir proje... Çocuklara yönelik eğitim, projemizin alt basamağıydı...



TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Şimdi biraz ara veriyoruz. Eylül ayı başında yine 8 branşta ve yine ücretsiz temel spor eğitimi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu projede sadece Bakırköy'e değil, imkanlarımız el verdiği ölçüde çevre ilçelerimize de ulaşmak istiyoruz. Diğer belediyelerimizi de çocuklar konusunda ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onlar için iyi olanı değil, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık..."