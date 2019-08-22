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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
22.08.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: "Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum"

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Bakan Kasapoğlu: "Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum"

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Voleybolda hem ev sahipliği yağacağız hem de en güzel şekilde sizlerle birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının antrenman yaptığı Ankara Arena’da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, “Bu şampiyonadan ülkemizi ve milletimizi mutlu ederek çıkacağız” diye konuştu. 

“Sizlerin başarısı bizim göğsümüzü kabartıyor” 

Kadın A Milli Voleybol Takımı ile her zaman övündüğünü ve gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Sizlerin başarısı bizim göğsümüzü kabartıyor. Bu şampiyonadan ülkemizi ve milletimizi mutlu ederek çıkacağız. Buna inanıyoruz. Tüm branşlarımızda olduğu gibi voleybolda da güzel gelişmeler var. Güzel bir ekip var. Cumhurbaşkanımız bu anlamda bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı. 

“Spor organizasyonları noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik” 

Son yıllarda Türkiye’ye verilen spor organizasyonlarına da değinen Bakan Kasapoğlu, “Ülke olarak spor organizasyonları noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Geçen hafta İstanbul’da Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Voleybolda hem ev sahipliği yağacağız hem de en güzel şekilde sizlerle birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemiz çok güçlü bir şekilde bu şampiyonayı bitirecek. Sonraki süreçte ise olimpiyatlarla ilgili kota mücadelemiz olacak. Onun içinde sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

“Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum” 

İyi bir ev sahibi olmanın yanında başarılı da olacaklarına inandığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Amacımız ülkemizi hem bir spor ülkesi hem de spordaki başarılarımızı daha yukarılara taşıyıp bu süreci taçlandırmak. Sizler hem voleybolda hem de diğer branşlardaki sporcularımıza kişiliklerinizle, başarılarınızla çok güzel şekilde yol çiziyorsunuz. Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum. İyi bir ev sahibi olmanın yanında en güçlü en başarılı şekilde ayrılacağız. Hep beraber olacağız yüreklerimiz bir atacak. Sizleri tribünde ve ekran başında destekleyeceğiz. 82 milyon Türkiye vatandaşıyla bir ve beraber olalım. Bu şampiyona ve bundan sonra da sizlerin yanınızdayız. Sizden sonraki kuşakların yanındayız. Ortaokullarda, liselerde voleybola gönül vermiş gençlerimiz yetişiyor. Sizlerde onların büyükleri olarak onlara rol model olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.” 
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından takımla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra tribüne geçerek Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte antrenmanı izledi. 

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