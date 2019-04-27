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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA,(DHA)
27.04.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: Rol modellerin sayısını artıracağız

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, jimnastik branşlarında olimpik havuzda bulunan sporcuları kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, jimnastiğin en temel branşlardan biri, hatta en temeli olduğuna işaret etti. Jimnastikte, olimpiyatlara giden yolda önümüzde çok önemli virajlar bulunduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, bu virajlarda hep birlikte çalışacaklarını ve sporculara katkı vereceklerini ifade etti.

"JİMNASTİĞİ ÇOK DAHA FARKLI NOKTALARA GETİRMEMİZ LAZIM"

Bakanlık olarak Türkiye'de sportif başarı ve sporu tabana yayma konusunda önemli bir açılım sağlayacak olan "Spor Türkiye" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu bağlamda da jimnastik en önemli branş. En temel disiplin jimnastik. Her şeyin bir temeli var, sporun da temelinde jimnastik var. Jimnastiği hem imkan olarak hem teknik destek olarak daha yukarılara tırmandırmamız lazım. Tabana yayılan spor anlayışı çerçevesinde Türkiye'de jimnastiği çok daha farklı noktalara getirilmesi gerekir. Eğitim ile sporun entegrasyonunun önemine dikkat çekerken, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolünün Türkiye'yi yarınlara taşıyacak. Hem bizim bakanlık olarak tesislerimizin, pek çok imkanlarımızın eğitim camiasının hizmetine sunulması hem de eğitim camiamızın sahip olduğu tesislerin, sportif donatılarının, imkanlarının genişletilmesi bu protokol noktasında mümkün olacak. Bunun yanında da ayrıca bizim antrenörlerimizin yine eğitim camiamızın tümüne hizmet vermesi bu protokol çerçevesinde mümkün olacak. Böylece sportif başarıyı, madalyaları yukarılara taşımış olacağız hem de herkesin spor yapması, hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağız, buna inanıyoruz. Bu noktada okul öncesine yayılacak çalışmalarımız var. Üç yaş jimnastik için en önemli başlangıç yaşı. Okul öncesine alınmış bir spor sürecini harekete geçirdik. Taraflar bu konuda çok heyecanlı ve motive. Bundan sonra bize düşen, sizlere düşen bu işbirliğini artırmak. Daha çok çalışmak, daha çok paslaşmak. Bu sinerjiyle de inşallah sizin gibi topluma örnek olacak arkadaşlarımızın sayısını artırmak. Rol modellerin sayısını artıracağız sporun her branşında" şeklinde konuştu.

"BURASI GENÇLERİMİZİN SPORCULARIMIZIN BAKANLIĞI"

Bakan Kasapoğlu sporculara, kendilerini kamplarında ziyaret edeceğini, sporcuların her türlü ihtiyaçlarını kendisine ve çalışma arkadaşlarına iletebileceğini kaydederek, "Sizin bakanlığınız burası. Gençlerimizin, sporcularımızın bakanlığı. Türkiye'nin geleceğine dair fikri olan, heyecanı olan, hedefi olan herkesin bakanlığı. Bakanlığımızın kapısı her zaman açık, bunun rahatlığı içerisinde olun" ifadelerini kullandı.
Daha sonra milli jimnastikçilerle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, onlara çeşitli hediyeler verdi. Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na üzerinde imzalarının bulunduğu bir tişört takdim etti.

Bakan Kasapoğlu: Rol modellerin sayısını artıracağız

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