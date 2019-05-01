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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, milli karatecilerle bir araya geldi

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Bakan Kasapoğlu, milli karatecilerle bir araya geldi

İspanya’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Olimpiyatlara giden süreçte maddi ve manevi olarak yanınızda olacağız’’ mesajını verdi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan milli karatecileri kabul etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden yolda milli sporculara maddi, manevi her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Yeni spor stratejilerimizle, karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız" diye konuştu. 

"Olimpiyatlara giden süreçte maddi ve manevi olarak yanınızda olacağız" 

2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden süreçte maddi ve manevi olarak sporcuların yanlarında olacaklarını belirten Bakan Kasaploğlu, "Sürekli irtibatta olacağız. Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Gerektiğinde sizleri burada ağırlayacağız. Bizim amacımız bugünün ve yarının müsabakaları değil, hepimiz uzun bir maratonun koşucularıyız. İnşallah bu yeni süreçte hem yeni spor stratejilerimizle, spor politikalarımızla karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız. Karate bizim önemli branşlarımızdan biri, göz bebeğimiz. Karatedeki yaygınlaşmayı artırmamız lazım" diye konuştu. 


"Sporda başarılı olmanın yolu spora erken yaşta başlamaktan geçiyor" 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma konusunda çok önemli projelerinin olduğunu ifade ederek, “Spor yapma alışkanlığı olan bir toplum değiliz. O yüzden sporu tabana yayma noktasında önemli projelerimiz var. Bu çerçevede siz karate camiasının sporcuları, antrenörleri, yöneticileri olarak sizlere çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci okul öncesine yaymak zorundayız. Sporu okul öncesinden başlatmak zorundayız ki insanımız yetmiş yaşında da spor yapabilsin. Sağlıklı bir toplum olmanın ve sporda başarılı olmanın yolu spora erken yaşta başlamaktan geçiyor. Çocuklarımızın yeteneği neyse tespit edeceğiz ve onları o branşlara yönlendireceğiz. Bunu üç yaşından itibaren başlatacağız” şeklinde konuştu. 

"Herkese spor kültürü kazandıracağız" 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan son iş birliği protokolü ile gelecekten çok daha ümitli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Başarıyı hep birlikte göğüsleyeceğiz. Sporu tabana yayma projesi çerçevesinde de herkesin mutlaka sporla uğraştığı bir ülke olacağız. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok önem veriyor. Spor ailesinin en büyük şansı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım. Eğitim camiamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla herkes el ele vererek sporu tabana yayma projesi çerçevesinde inşallah daha yüksek hedefler koyalım ve bunları gerçekleştirelim. Buna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte tanıtımını yapacağımız Spor Türkiye Projemiz ile çok güzel bir geleceği ümit ediyorum. Bunun için de çok heyecanlıyız. Okul öncesine yayılmış bir spor süreciyle genç yaşlı, kadın erkek demeden herkese spor kültürü kazandıracağız" ifadelerini kullandı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliği kapsamında 'Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi' protokolü imzalandığını da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, böyle bir projeyi karate branşında da uygulayabileceklerini söyledi. 
Bakan Kasapoğlu, milli sporculara hediyeler verirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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