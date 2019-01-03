Bahçeşehir'e seviye atlatan galibiyet
TOFAŞ’ı ağırlayan Bahçeşehir Koleji, Quino Colom, Rautins ve Harris liderliğinde rakibini mağlup etti. Ev sahibi, tam 13 üçlükle kazandı.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin yeni rengi Bahçeşehir Koleji, 13. haftada ağırladığı koç Orhun Ene’nin TOFAŞ’ını 79-77 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı lacivertliler, önde başlayıp devreye dek üstün götürdüğü mücadelede, yıldızlaşan Quino Colom (20 sayı, 3 ribaund, 10 asist), Andrew Rautins (21 sayı, 3 ribaund, 3 asist) ve Harris’le (22 sayı, 5 ribaund, 3 asist) galip geldi.
‘DIŞARI’DAN 39 SAYI
TOFAŞ karşısında dış atışlarda fark yaratan Bahçeşehir Koleji, 33 denemede 13 isabet; yani 39 sayı üretti. TOFAŞ ise, 8/23’te kaldı. Bursa ekibi gibi oturmuş bir takımı devirmek, Dedas ve öğrencilerinin seviyesini gösterdi. Sonuçlar: A. Efes-Karşıyaka: 104-76, F.Bahçe-Darüşşafaka: 91-61, G.Antep-İstanbul BBSK: 80-69, T. Telekom-G. Saray: 87-81, Büyükçekmece-Afyon Bld: 8494
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