Bahçeşehir Koleji'nden tarihi basketbol seferberliği
“Türkiye’de 125 kampüsümüz var. 2019’da 24 ildeki seçmelerimizle altyapımızdaki lisanslı basketbolcu sayısını 3 bine yükseltmek istiyoruz.”“5-6 sene sonra, 12-15 bin sporcumuzdan çıkacak isimler A Milli Takım’ın yarısını oluşturacak. Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin takımı hâline gelecek.”
Türkiye’de basketbol ve spor kültürüne yepyeni bir soluk getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, tarihi bir basketbol seferberliğine de liderlik ediyor. Bizler de; spor-eğitim iş birliğiyle öne çıkan Bahçeşehir Koleji’nde icra kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Yücel ile görüşüp; düne, bugüne ve yarına ışık tutmaya çalıştık...
* Bahçeşehir Kulübü’nün hedeflerini bize anlatır mısınız?
- Daha yolun başındayız. Benim için A takıma transferden daha önemli bir şey varsa o da altyapı atılımlarıdır. Geçen yıl 12 ildeki seçmelerimizle 600’ü aşkın lisanslı oyuncu kazandık. Bu sene bunu 24 ile taşıyoruz ve hedefimiz 3 bin sayısını yakalamak... Türkiye’de 125 kampüsümüz var. Hepsinde altyapı olması lazım. 2-3 sene içindeki hedefimiz tam 15 bin altyapı oyuncumuzun olması...
Anadolu’da altyapı takımları kurup, sporcu fabrikası olacağız
- Banvit’in yaptığı Bandırma Kırmızı gibi altyapı takımları kurup liglere katılım göstereceğiz. Birini Samsun’da, diğerini Diyarbakır ya da Mardin’de hayata geçirmek için çalışmalara başladık.
* Bu projelerin getirileriyle ilgili beklentileriniz neler?
- Açıkçası 12-15 bin potansiyel sporcudan bahsederken, Türk basketbolunun geleceğine yapılacak katkıya da değinmeliyim. Söz konusu 12-15 bin sporcudan herhâlde 8 tanesinin düz mantıkla,
A Milli Takım seviyesine çıkıp Türkiye’yi güzel bir noktaya getirmesi gerekiyor. 2-3 senede olmayacak bu belki ama 5-6 senede olacak. İleride A Milli Takım’ın yarısını Bahçeşehir oluşturacak. Bahçeşehir, Türkiye’nin takımı olacak.
- Altyapımıza gelen çocuğumuz çok yetenekli ama maddi durumu yok. Kulüp olarak yanında olacağız. Her kesime dokunup, sporcu fabrikası olacağız.
“SPOR DERSLERi ETKiLER... LAKİN OLUMLU ETKiLER”
125 köy okuluna yeni saha yapacağız
“Doğudan başlayarak, 125 kampüs müdürümüzün gerçekleştirdiği keşifler sonrası bu yıl inşaatlar start alacak.”
* TÜRKİYE Basketbol Federasyonu’nun, “Haydi Sahaya” projesi ve sizin planladığınız atılımlarla alakalı neler söyleyebilirsiniz Hüseyin Bey?
- “Haydi Sahaya” hayata geçmesi gereken çok önemli bir proje. Kesinlikle destek veriyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un değerli bir sözü var; “Spor, çocukların derslerini etkiler... Lakin olumlu etkiler” diyor.
- Bizim 125 kampüsümüz mevcut. Doğudan başlayarak her kampüs müdürümüze, “10 kilometre çap içerisinde bir köy okulu bul. Gidiyoruz, oraya 2 pota ve 1 sahayı yapıyoruz” dedik. Bu yıl başlayıp, sahaları yapacağız. Çocuklara bir şeyleri anlatmak yetmez, yaşatmak gerekir. Önemli olan uçağa binip, otobüse geçip, oralara gitmek... İlk sahamızın açılışını da Mardin’de gerçekleştirmek istiyoruz.
VAKIFBANK VE BASKONIA’DAN ESİNLENDİK
* BAHÇEŞEHİR Koleji Kulübü’nü kurarken, herhangi bir modelden ilham aldınız mı?
- Kulübümüzü mevcut düzeniyle kurmak aklımıza, VakıfBank’tan geldi. Harika bir iş yapıyorlar. Belki de Türkiye’yi futboldan kat kat daha fazla tanıtıyorlar. Bir Avrupa finali maçına bizi davet etmişlerdi, Treviso’ya... Daha sonra da Türkiye’de bir maçlarına gittim. “Bunu başarılı bir banka yapıyorsa, bizim eğitim kurumu olarak yapmamamız suç gibidir!” dedim. Yani, voleyboldan ilham aldık. Bir de Baskonia’da kurulan sistemden esinlendik diyebilirim. Onlar gibi ‘öze dönük’ yapılanmaya odaklıyız.
HAYALİM: BASKETBOLDA KALICI OLMAMIZ
* BAHÇEŞEHİR Koleji ciddi bir yatırımla burada. Bu yatırımların geleceği nasıl olacak?
- Çok büyük bir hayalim var. Kalıcı olmak için buradayız. Kulübün devamlılığıyla ilgili ‘kendimden bile korktuğum’ için, anonim şirketimizin ana sözleşmesine bir madde yazdıracağım gelecek yıl...
- “Yıllık gelirimiz bu ve yüzde x’i her yıl basketbol takımına kalacak” diyeceğiz. Akabinde isterlerse öğrenciler ve aileleri kapsayacak bir delege sistemi oluşturacağım. 2-3 yıl içinde, arzu ederlerse kendi başkanlarını seçecekler. Bugün biz buradayız ama belki yarın başka biri gelip, “Gereksiz masraf, bunu neden yapıyoruz” diyebilir. Bu durumu yasal bir formatla önleyeceğiz.
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