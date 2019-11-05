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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.11.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi! Görevinden ayrıldı...

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Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi! Görevinden ayrıldı...

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas ile yollar ayrıldı.

Stefanos Dedas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Yunan Başantrenör, Bahçeşehir Koleji'nde hayatının sonuna kadar kalbinde taşıyacağı anlar yaşadığını belirterek, "Tüm Yücel ailesine, birlikte geçirdiğimiz son iki senede bana, aileme duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Hep birlikte federasyon kupasını kazandık ve beni bu kulübe getiren ana hedef olan Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardık. Ligdeki ilk sezonumuzda çok önemli rakipleri hep beraber mağlup ettik. Ankara'daki 8'li kupa finaline gittik ve daha birçok ufak ve hoş anılar biriktirdik. Bu sezonun ilk ayı, bu takımda yaşadığımız mutlu hatıraları silemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Alpaslan Aydın ile Pınar Çiler'e harika iş birliktelikleri için ve tüm ekibe, Bahçeşehir Koleji'nde bulunduğum süre zarfında gösterdikleri muhteşem çaba için teşekkür ederim." diyen 37 yaşındaki antrenör, şunları kaydetti:

"Elbette benim buraya gelmemdeki en önemli insan olan ve takımda bulunduğu süre boyunca birlikte çok önemli başarılar elde ettiğimiz Oytun Özer'e de bir teşekkür borçluyum. Bahçeşehir ailesi hoşça kalın. Ben her zaman sizden biri olacağım."

Bahçeşehir Koleji, Dedas yönetiminde geçen sezonu 9. sırada tamamlamış ve play-off şansını son anda kaçırmıştı.
Bu sezon ise ligde oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Bahçeşehir Koleji, sıralamada son basamakta yer alıyor.

Bahçeşehir Kolejinde Stefanos Dedas dönemi sona erdi Görevinden ayrıldı...

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