Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı devirdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi.
Mücadele karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken çeyreğin sonlarına doğru top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında üst üste dış atışlardan isabetler bulan Bahçeşehir Koleji, birinci periyodu 25-17 önde kapattı.
İkinci çeyreğe hızlı hücumlardan skor üreterek başlayan Bahçeşehir Koleji, 13. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 31-17. Bu dakikadan sonra savunmada ve hücumda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, 12-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 31-29. Periyodun son bölümünde Colom ve Harris'in basketleriyle yeniden ritmini bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-40 üstün girdi.
İkinci yarıya da tempolu bir oyunla giren Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 69-58 önde gitti.
Son çeyreğe Colom ve White'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, hücumda kaydettiği kolay sayılarla 35. dakikayı 80-69 önde geçti. Kalan sürede farkı koruyan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 92-85 kazandı.
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