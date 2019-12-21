Bahçeşehir Koleji: 99 - Sigortam.net İTÜ Basket: 94
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 83-83 tamamlanan maçta Sigortam.net İTÜ Basket'i uzatma bölümü sonunda 99-94 mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Golden 41, Can Altıntığ, Mathiang 11, Hardy 17, Johnson 16, Altan Erol, Cevat Alper Özcan, Thomas Akyazılı 3, Clark 10, Muhammed Doğan Şenli 1
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 18, Yunus Akçay 2, Goodwin 30, Coleby 12, Campbell 27, Mehmet Yağmur 3, Oğulcan Baykan, Cenk Akyol, Huff 2
1. Periyot: 23-23
Devre: 37-46
3. Periyot: 61-63
Normal süre: 83-83
Beş faulle çıkanlar: 40.20 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji), 44.06 Yunus Akçay (Sigortam.net İTÜ Basket)
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 3. galibiyetini aldı. Sigortam.net İTÜ Basket ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmada 41 sayı kaydeden Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li basketbolcusu Robert Wilson Golden, galibiyette başrolü oynadı.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...
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