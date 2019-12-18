MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBahçeşehir Koleji 93-71 ZZ Leiden
GeriBasketbol Bahçeşehir Koleji 93-71 ZZ Leiden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
18.12.2019 - 20:55, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji 93-71 ZZ Leiden

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeşehir Koleji 93-71 ZZ Leiden

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji 14-12 önde tamamladı.

Soyunma odasına da 50-37 üstün giden ev sahibi ekip, son çeyreğine 73-52 önde girdiği mücadelede parkeden 93-71 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekip 2. yenilgisini yaşadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle