'Baba Hakkı' ölüm yıl dönümünde unutulmadı… Hakkı Yeten kimdir?
Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı' lakaplı efsanesi Hakkı Yeten, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde anılıyor. 16 Nisan 1989'da hayatını kaybeden Hakkı Yeten'in hayatı merak ediliyor. İşte Hakkı Yeten hakkında detaylar!
Beşiktaş futbol kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, unutulmadı. Hem siyah-beyazlı takımın taraftarları hem de futbolseverler Türk futbol tarihinin efsane ismi Hakkı Yeten’i anmak amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.
3 Aralık 1910'da Yunanistan'ın Vodina kentinde dünyaya gelen Hakkı Yeten, 1926-1931 yılları arasında Karagümrük'te oynadı. 1931 ile 1948 yılları arasını geçirdiği Beşiktaş'ın tarihindeki önemli isimler arasına girdi. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı da yaptı. Süleyman Seba ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iki onursal başkanından biridir. Futbol Federasyonu'nda asbaşkanlık görevi de yapan Yeten, 1960-68 arasında üç kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı yapmıştır. Yönetimde olmasa da her zaman takım içinde söz sahibi olan Hakkı Yeten sert ve otoriter tutumu ve hem kendi takımındaki hem de rakip takımdaki futbolcuların ona duydukları saygı nedeniyle Baba Hakkı unvanıyla anılmıştır
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