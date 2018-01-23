Aziz Yıldırım bir taşla iki kuş vurdu

1- Güven tazelemek için seçime giden Dursun Özbek’in seçimi kaybetmesini nasıl yorumluyorsunuz?

2- Önce hoca şimdi de başkan değişti... Tıpkı G.Saray’ın son şampiyonluğundaki gibi. Aynı mutlu son olur mu?

3- 3 Temmuz’da karşı karşıya gelen Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar’ın barışı F.Bahçe’deki seçimi nasıl etkiler?

4- Slimani, Sakho, Chicharito ve Love’dan hangisi Beşiktaş için doğru olur? Veya başka öneriniz var mı?

5- Arda Turan’ın Başakşehir’e gelmesine nasıl bakıyorsunuz ve şampiyonluk yarışını etkiler mi?

6- Zirvenin ilk 4’ü de ikinci devreye kazanarak başladı. Futboluyla en sağlam görüntüyü hangisi verdi?

MEHMET Y. YILMAZ

1- ÖZBEK HERKESİ KÖR SANDI CENGİZ, KAP-KAÇI ENGELLEDİ

Ziya Paşa, Terkib-i Bend’de şöyle diyordu: “En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?” Dursun Özbek’in başına gelen şey, herkesi kör, alemi sersem sanmasıydı ki kongre üyeleri de sersem ve kör olmadıklarını gösterdiler. Mustafa Cengiz doğru bir karar verdi ve kap-kaça engel oldu.

2- G.SARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI İLK YARIYA GÖRE ARTTI

Galatasaray, Igor Tudor kalsa da şampiyonluğun en önemli adayıydı bana göre. Çünkü unutmayalım ki teknik direktör değiştiğinde dahi bu takım ikinci sıradaydı. Fatih Terim, Igor Tudor’dan daha tecrübeli bu nedenle Galatasaray’ın şampiyonluk şansının sezonun ilk yarısına oranla arttığını söyleyebiliriz.

3- YILDIRIM VE AYDINLAR ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERDİ

Aziz Yıldırım da, Mehmet Ali Aydınlar da doğru bir karar verdiler ve bu doğru karardan kazançlı çıkan Fenerbahçe oldu. Acıbadem’in yeniden devreye girmesi özellikle de kadın voleybolunda Fenerbahçe’nin eskisi gibi yeniden öne çıkmasını da sağlayacaktır. Başkanlık seçimi için konuşmak bu aşamada çok erken hâlâ. Futbol takımının Mayıs’taki kongre öncesinde bulunacağı yer de seçim sonuçları açısında önemli.

4- CENK TOSUN’UN SATILMASI YANLIŞTI, ÇARE VAGNER LOVE

Bu saydığınız isimler bile Cenk’in sezonun ortasında satılmasının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Şampiyonluk iddiası süren, Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ihtimali olan bir ekip, santrforunu sezonun ortasında satmaz. Sezon sonunu bekleselerdi de Cenk yine böyle bir rakama satılırdı. Bu isimler arasında Vagner Love tercihi daha doğru olur bence. Hiç olmazsa bu lige ve ülkeye alışma süreci geçirmeyecek.

5- BAŞAKŞEHİR VE ARDA TURAN BU iŞTEN ÇOK ŞEY KAZANIR

Arda Turan, Türkiye’de yapabileceği en iyi seçimi yaptı. Çünkü Medipol Başakşehir takımında 3 büyüklerde olduğu gibi bir taraftar baskısı yok. İhtiyaç duyacağı zamanı rahatça kullanabileceği bir ekip Medipol Başakşehir. Yerleşik bir düzeni de var. Medipol Başakşehir de, Arda Turan ile çok şey kazanır. Ben bu transferin açıkçası iki taraf için de iyi sonuç vereceğini düşünüyorum.

6- DÖRT TAKIM İÇİNDE EN İYİ FUTBOLU BAŞAKŞEHİR OYNADI

İKİNCİ devrenin ilk haftasında izlediğim dört maçta en iyi futbolu Medipol Başakşehir oynadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandılar ancak oynadıkları oyunla puan kaybetmeleri de sürpriz olmazdı. Üçü de maçların belli bölümlerinde zor durumlara düştüler.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Dursun Özbek’in ava giderken adeta avlanıp başkanlık seçimini kaybetmesi.

- Haftanın takımı: Başakşehir

- Haftanın hocası: Abdullah Avcı

- Haftanın futbolcusu: Talisca

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR MELEKE

1- KONGRE BASKIN SEÇİMİ KABUL ETMEDİ

LİSELİ arkadaşlarımdan edindiğim hissiyat, üyeler baskın seçimi benimsemedi. Özbek’in genel kurulun iradesini hiçe sayıp, bir oldu-bittiye getirerek mazbatayı 3 yıl gaspetme fikri hoş karşılanmadı. Cengiz’in 4 ay sonra yeniden seçim vaadi, kazanmasında bir numaralı faktör olmuş gibi gözüküyor.

2- GERÇEKTEN DE ENTERESAN BENZERLİKLER VAR

Enteresan benzerlikler var: Duygun Başkan da koltuk sevdalısı değildi, 6 aylığına gelmişti. Prandelli, zirvenin sadece 1 puan gerisindeyken gönderilmişti. Hamzaoğlu, kupada iyi performans gösterenleri kullanıp lig kadrosunu genişletmiş, sezon başı düşünülmeyen Yasin-Emre Çolak gibilerden katkı almıştı. Terim de Sinan-Donk’u kazanma uğraşında.

3- MERAK ETTİĞİM DETAY BU POZ 1-2 TRANSFER YAPTIRACAK MI?

Dışarıdan bakan herkes gibi beni de şaşırtan enteresan bir fotoğraftı. Ama fotoğrafın magazinel boyutundan çok, merak ettiğim detay şu: Bu işbirliği, F.Bahçe’nin 1-2 kaliteli futbolcu alabilmesini sağlayabilecek mi? F.Bahçe ön tarafa ihtiyacı olan renkli-yetenekli oyuncu takviyesini yapmazsa, bu gri adamlarla şampiyonluk yarışında bence çok zorlanacaklar.

4- LEICESTER’DAN IHEANACHO UZUN VADEDE FAYDALI OLUR

KALAN maksimum maç sayısı 16 lig, 5 kupa ve 7 Avrupa ile 28 olabilir. Sağlık sorunu yaşamazsa Negredo bunların büyük bölümünde oynayacak; gelecek oyuncu hem bu yıl formayı paylaşacak, hem de uzun vadede Beşiktaş’a fayda sağlayacak biri olmalı. Bir ara Leicester’lı Iheanacho konuşuluyordu, satın alma opsiyonuyla kiralanırsa en doğru isim o. Güneş’le çıkış yapabilecek, çok yüksek potansiyelli bir isim.

5- ARDA TURAN, BAŞAKŞEHİR’E DENEYİMİYLE DEĞER KATACAKTIR

Geçen sezon Başakşehir’in yarışın sonunu getirememesinin sebebi, bazı oyunculara bağımlı oluşu, kulübenin zayıflığıydı. Bu sene kulübelerine bakıyorum; Arda’lar, Kerim’ler, İrfan’lar, Chedjou’lar, Egemen’ler, Mevlüt’lerle dolu. Özellikle Adebayor bağımlılığı sorununu çözmek için yapılan Bajic takviyesi, tam isabet. Arda da deneyimiyle değer katacak. Başakşehir, ligin en iyi kadrolarından biri ve doğal favori.

6- BİR TEK BAŞAKŞEHİR ACI ÇEKMEDİ, DİĞERLERİ ZORLANDI

Bursa’dan rahat çıkan Başakşehir’i bir kenara koyarsak, kimse kolay kazanamadı: F.Bahçe son dakikada, Beşiktaş acı çekerek geri döndü, G.Saray 45-75 arası çok pozisyon verdi, Trabzon 10 kişilik Konya’yı aşamadı. Lig bu yıl çok sert ve kırıcı. Üsttekiler daha çok puanlar kaybedecekler ve yarış son haftalara taşınacak diye düşünüyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Yıldırım-Aydınlar fotoğrafı, Özbek’in kaybetmesi, Arda ve Robinho’nun gelişi, çılgın bir gündem...

- Haftanın takımı: Başakşehir

- Haftanın hocası: Mehmet Özdilek

- Haftanın futbolcusu: Talisca

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR VARDAN

1- ŞARK KURNAZLIĞI İLK KEZ CEZALANDIRILMIŞ OLDU

Şark kurnazlığı bizde genellikle cezalandırılmaz ama bu kez farklı bir son izledik. Apar topar seçime gitmek ve Terim hamlesine soyunmakla iktidarını uzatacağını sanan bir zihniyet, sandıkta kaybetti. Özbek’in kaybetmesindeki en önemli etken, “Tüydüler” ifadesi oldu. Camia, ‘eski başkan’a tüymediğini gösterdi ve Özbek, ‘güven tazelemek için girdiği seçimi kaybeden ilk G.Saray Başkanı’ oldu.

2- HOCA VE BAŞKAN DEĞİŞTİ, PEKİ YA DEFANS?

Bizde zaten futbolun dinamikleri hep aynı olduğu için aynı suda çok kez yıkanmak mümkün. Ama Tudor’un kırıklarla dolu deplasman karnesinin yanında Terim’in farklı bir perspektif sunacağı beklentisi vardı. Tecrübeli teknik adam da o çok iyi bildiği sularda nasıl hareket edeceğini en azından Kayseri örneğinde gösterdi. G.Saray şampiyon olur, olmaz, bilemem ama artık deplasman mantalitesi değişti. Tabii teknik adam ve başkan değişiklikleri, o kötü defansı (!) nasıl halledecek, bilemiyorum!

3- FENERBAHÇE’NİN İLHAMI GALATASARAY OLACAK

Aziz Yıldırım sanırım, “Futbolda dün yoktur” sözüne değişik bir yorum katmak istedi. Şaka bir yana Fenerbahçe cephesindeki başkanlık seçiminde bence asıl ilham kaynağı Galatasaray’daki kan değişikliği olacak. Nasıl ki Özbek favoriyken kaybetti, benzer bir refleks sarı lacivertli camiada da olabilir. Bence olmalı da...

4- BU SEZON İÇİN VAGNER LOVE GELECEK SEZON SLİMANİ

“Bu sezonu kurtarmak için Love, önümüzdeki sezonu kurtarmak için de Slimani” demek bana mantıklı geliyor. Love yaşlı ama (o klişe tabirle) bu ligi bilen bir isim. Tecrübesiyle kalan 16 maçta ve kupada klasını gösterir ve yararlı olur. Diğer isimler ise futbol ortamımızı tanıyana kadar hem iş işten geçebilir hem de gereksizce yıpratılırlar.

5- BAŞAKŞEHİR İÇİN İLERİ ARDA TURAN İÇİN GERİ

Başakşehir için ileri, Arda için geri bir adım... Elbette ki Abdullah Avcı yeni bir opsiyon, yeni bir seçenek ama önemli olanın dünya futboluna bu coğrafyadan katılan renkler olduğu kanısındayım. Sonuçta Arda gibi bir yeteneği başka liglerde seyretmeyi yeğlerdim. Öte yandan aylardır oynamamış bir futbolcunun elini kolunu sallayarak attığı gol, Bursa defansının halini göstermesi açısından ilginçti.

6- BAŞAKŞEHİR DAHA SAĞLAMDI AMA BURSA DA ÖLÇÜ DEĞİL

Başakşehir ama rakip Bursa olunca sağlam görüntü tartışılır oluyor. Castro fırsatı değerlendirse, F.Bahçe’yi zorlu bir 2. yarı serüveninin içine atacaktı. G.Saray ve Beşiktaş için de deplasman galibiyetiyle gelecek özgüven önemliydi.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Aziz Yıldırım-Mehmet Ali Aydınlar barışı, Dursun Özbek’in başkanlığı kaybetmesi.

- Haftanın takımı: Galatasaray

- Haftanın hocası: Fatih Terim

- Haftanın futbolcusu: Eren Derdiyok-Anderson Talisca

- Haftanın hakemi: Bülent Yıldırım

MEHMET ARSLAN

1- GALATASARAY’DA ÖNCELİKLE DEMOKRASİ KAZANDI

G.Saray’da hayran olduğum bir yan var; demokrasi. Cengiz’in kazanmasında en önemli etken bu. Üyelerin iradesine ipotek koyamıyorsunuz. Bir kulüp için bundan daha güzel bir özellik yok. Özbek kendini en güçlü hissettiğinde yenildi. G.Saray’ın dinamiklerini yanlış okudu. Bugüne kadar ne istediyse aldı genel kuruldan. Yine aynısı olacak sandı. Yanıldı. Beyefendi, demokrat ve Türk sporu için faydalı bir isimdi. Ama G.Saray tıpkı onun gibi özelliklere sahip başka bir başkan kazandı.

2- BAŞKAN DEĞİŞSE DE TAKIM BUNDAN ETKİLENMİYOR

Bu da gösteriyor ki, Galatasaray’da genel kurul ya da yönetim değişiklikleri takımı etkilemiyor. Hatta beklenenin tersine olumlu etki yapıyor bile diyebiliriz. Dolayısıyla bu yapısıyla da farklılaşıyor Galatasaray.

3- HER BAKIMDAN DOĞRU BİR KARAR ALINDI

Bu bir ticari anlaşma mı? Yoksa kongreye yönelik bir hamle mi? Ticari anlaşma olduğunu varsayalım. Kesinlikle doğru bir yaklaşım. Bırakın F.Bahçe’yi, tüm kulüplerin ciddi bir dar boğazda olduğu gerçek. Durum böyleyken bu anlaşma F.Bahçe’nin menfaatleri doğrultusunda atılmış bir adımdır. Kaldı ki F.Bahçe’nin bu anlaşmayı dilediği zaman iptal etme gibi bir hakkı da var. Yani Ali Koç başkan seçilirse yeni yönetimi bağlamayan bir anlaşma. İsterlerse iptal edebilirler. İşin diğer yanı, yani kongreye yönelik yanına bakarsak, önümüzdeki günlerde çok sıcak gelişmelerin habercisi bu anlaşma. Yıldırım henüz adaylığını açıklamadı. Ama aday olacağına kesin gözle bakılıyor. Aydınlar’ın da bir oy potansiyeli var. Bu açıdan baktığınızda Yıldırım bir taşla iki kuş vurmuş oluyor.

4- KISA VADEDE EN DOĞRU SEÇİM ETO’O OLUR

“Hiçbiri” diye bir şık yok mu? Bence Eto’o olmalıydı. Beşiktaş’ın hem ligde hem de Avrupa’da aradığı güç Eto’o. Diğerlerinin bu kısa sürede yeterli uyumu ve katkıyı sağlayacağını düşünmüyorum. Eto’o’nun hem takıma teknik katkısı hem de psikolojik katkısı olurdu.

5- ARDA TURAN ŞAMPİYONLUK ŞANSINI YÜKSELTİR

En doğru kararı verdi Arda ve Başakşehir. Arda rehabilite olmalı. Baskıdan uzak bir takımda olmalıydı. Başakşehir tam aradığı yer. Artık yükselişe geçen bir Arda göreceğiz. Bunu umuyorum. Arda gittiği her takımın şampiyonluk şansını yükseltir.

6- GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

En kötüsü tartışmasız F.Bahçe’ydi. Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir ise birbirlerine denk ve daha dengeli bir takım görüntüsü verdi. Kayserispor maçının ilk 20 dakikasında G.Saray olağanüstüydü. Terim etkisi kendisini göstermiş. Üstelik o kadar eksiğe rağmen. 2. devrenin ilk haftası itibariyle G.Saray bir adım öne çıktı.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Bir değil iki olay var: Yıldırım-Aydınlar barışı ve Özbek’in sürpriz şekilde seçimi Cengiz’e kaybetmesi.

- Haftanın takımı: Başakşehir

- Haftanın hocası: Abdullah Avcı

- Haftanın futbolcusu: Talisca

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk