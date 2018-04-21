Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere bitti. Aslan topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

En Çok Oynanan Bahis 116 Alanyaspor - Galatasaray 3 MS2 1,40 28586 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 116 Alanyaspor - Galatasaray 3 14,60 %3,01 X3,75 %1,26 21,40 %95,73

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

3 oyuncu ceza sınırında



Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bu akşam kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.



Mağlubiyetler deplasmanda



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

4. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis’in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı.



Aslan, şampiyon yolunda deplasman fobisinin yenmek istiyor

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon ligdeki 15. deplasmanına çıkacak. Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasman fobisini de sona erdirmek istiyor. Aslan, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 müsabakada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 2 maçta da berabere kaldı.



Galatasaray’da Maicon cezalı, Feghouli, Serdar ve Sinan sınırda

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı Maicon ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 isim de sarı kart sınırında yer alıyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.



Düdük Ümit Öztürk’te

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı-kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de üç kez karşılaştı. Bu maçların üçünü de Galatasaray kazandı. Galatasaray'ın Süper Lig'de 0'lük galibiyet oranı elde ettiği altı rakibi var. Bunlardan biri olan Alanyaspor'dan daha fazla Galatasaray'la karşılaşıp bütün maçlarını kaybeden sadece iki takım var; Bakırköyspor ve Dardanelspor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti ve bu maçların dördünde gol yemedi.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği son yedi mağlubiyetin tamamı deplasman maçlarında geldi. Sarı kırmızılılar bu yedi yenilgiyi deplasmanda oynadıkları son 10 maçta elde etti. Galatasaray, Karabükspor'a yedi gol attıktan sonra deplasmandaki son iki maçında rakip fileleri havalandıramadı. Sarı kırmızılılar en son Ekim-Kasım 2010'da arka arkaya üç deplasman maçını gol atamadan tamamlarken, Fatih Terim döneminde en son Kasım 2002'de arka arkaya üç lig maçını boş geçmişti. Alanyaspor ligdeki son altı maçının sadece birinde, Beşiktaş'a mağlup oldu. Alanyaspor aynı zamanda ligde iç sahada Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı üç maçta da yenilmedi. Bu, takımın Süper Lig'de elde ettiği en uzun iç saha yenilmezlik serisi. Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol olan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor & Galatasaray & Trabzonspor.

Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri. Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken ikinci takım Galatasaray, üçüncü takım ise Alanyaspor. Galatasaray bu sezon ligde Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri. Alanyaspor ise Karabükspor'un ardından bu alanda ligin en zayıf ikinci takımı.

Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım. Ancak Galatasaray'ın ligde attığı son 45 golün sadece biri penaltıdan geldi.

Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son 10 golün sekizi duran toplardan geldi. Galatasaray bu alanda Karabükspor'un ardından ligin en kötü ikini takımı. Alanyaspor ise bu listede 16 golle dördüncü sırayı Antalyaspor ile paylaşıyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın kalesinde gördüğü son iki gol ve Alanyaspor'un ligde attığı son iki gol maçların 90+ dakikalarında geldi. Alanyaspor'un bu sezon ligde attığı gollerin %44'ü Emre Akbaba ve Junior Fernandes'ten geldi.

Yasin Öztekin ligin ilk yarısındaki maçta Alanyaspor'a karşı bir gol ve bir asist ile oynamıştı. Yasin, bu maçın haricinde ligde sadece bir maçta gol katkısı yapabildi. Younes Belhanda bu sezon ligin en fazla şut pası atan oyuncusu. Ancak Belhanda'nın ligde takım arkadaşlarına attığı son 14 şut pasının hiçbiri asist olmadı. Emre Akbaba bu sezon ligde 11 gol attı. Emre, ligde Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un ardından ligin en golcü yerli oyuncusu.