Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final için sahada
Türk temsilcisi, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı konuk edecek.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan'da 3-2 mağlup ettiği AO Thiras'ı ağırlayacak. Santorini Adası'ndaki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında da rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. AO Thiras'ın müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde organizasyona veda edecek Aydın temsilcisi, Yunan rakibinin müsabakayı 3-2 kazanması halinde altın set oynayacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-AO Thiras maçını İspanya'dan Rafael Gonzalez Tabares ile Bulgaristan'dan Kiril Stoyanov yönetecek. Eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Kanti (İsviçre) - GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.
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