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Voleybol
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 Nilüfer Belediyespor

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Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 Nilüfer Belediyespor

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman Yalçın

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Erçe Su Kasapoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Humay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Ceren Çınar, İkbal Merve Albayrak)

Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

Süre: 113 (28, 28, 29, 28)

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