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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.06.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Avrupa Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Avrupa Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşecek olan Avrupa Oyunları için geri sayım devam ediyor. 50 ülkeden, 4 bin sporcunun katılması beklenen Avrupa Oyunları'nda 200 madalya dağıtılacak. Peki, 2019’un ilk büyük spor organizasyonunu Avrupa Oyunları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre 50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı Avrupa Oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Türk sporcularımız atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek. Peki, Avrupa Oyunları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Belarus'un Minsk kentinde 21 - 30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 14 spor dalında 110 sporcu temsil edecek. Resmi açılış töreni, 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 22.00’de Dinamo Stadı’nda gerçekleşecek. Madalya heyecanı, canlı yayınlar ve stüdyo programlarıyla sportstv ekranlarında olacak.

Oyunlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme yarışması anlamı taşırken, bazılarında ise sıralama puanı olarak katkı sağlayacak. Minsk 2019; okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na direkt kota verecek; badminton, erkekler boks ve judo dalları için ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

BAKÜ 2015

1. Avrupa Oyunları olan Bakü 2015'e Türkiye 190 sporcuyla katılmış, 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak madalya sıralamasında 14. olmuştu.

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