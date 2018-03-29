Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları! Bir an durmadılar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları! Bir an durmadılar...
GeriFutbol Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları! Bir an durmadılar...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
A.A
29.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları! Bir an durmadılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları! Bir an durmadılar...

Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 16 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.
Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 16 futbolcu başarabildi.
Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın "Zanka" lakaplı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen oldu. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.
Zanka'yı, takımlarının çıktığı 30 maçta da firesiz oynayan Premier Lig'den Harry Maguire (Leicester City), Alfie Mawson (Swansea City), Jack Cork (Burnley), Lewis Dunk (Brighton) ve Ligue 1'den ise Christophe Kerbrat (Guingamp) takip etti.
La Liga'da Espanyol forması giyen Gerard Moreno, 16 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika süre alan İspanyol futbolcu, fileleri 12 kez havalandırdı.
Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün savunmasında görev yapan "Naldo" lakaplı Ronaldo Aparecido Rodrigues oldu. Brezilyalı stoper, 35 yaşında olmasına rağmen kulübünün 27 maçında da 90 dakika oynadı. Naldo, bu sürede 5 gol ve 2 asist üreterek skora da katkıda bulundu.

- Süper Lig'de başarabilen yok

26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda oynayamadı.
Takımlarını sadece bir maçta yalnız bırakan Gael Clichy (Medipol Başakşehir), Titi (Bursaspor), Diego (Antalyaspor), Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor) ve Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), 2 bin 250'şer dakikayla Süper Lig'in "en fazla süre" alan isimleri oldular.
Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:
Futbolcu Kulüp LigMaç Oyuncunun sahada kalma süresi
Zanka Huddersfield Town İngiltere 31 2790
Harry MaguireLeicester City İngiltere 30 2700
Alfie Mawson Swansea City İngiltere 30 2700
Jack Cork Burnley İngiltere 30 2700
Lewis Dunk Brighton İngiltere 30 2700
Christophe Kerbrat Guingamp Fransa 30 2700
Gerard MorenoEspanyol İspanya 29 2610
Milan Skriniar Inter İtalya 28 2520
Francesco Acerbi Sassuolo İtalya 28 2520
Nicolas N'Koulou Torino İtalya 28 2520
Matias Silvestre Sampdoriaİtalya 28 2520
Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Almanya 27 2430
Benjamin Pavard StuttgartAlmanya 27 2430
Marvin Plattenhardt Hertha Berlin Almanya 27 2430
Christian Günter Freiburg Almanya 27 2430
Naldo Schalke 04 Almanya 27 2430

 

Başarılarla dolu harika bir kariyer hikayesi: Wayne Rooney - Everton

Wayne Rooney'nin müthiş hikayesi!İngiliz golcü Wayne Rooney, 13 yıl sonra Everton’a geri dönerken, futbola başladığı yerde olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Artık klasik 9 numara oynayacak enerjisinin bulunmadığına dikkat çeken İngiliz yıldız, orta sahada görev yapmanın kendisi için daha uygun olduğunu belirtti. Manchester United forması giydiği dönemde Ryan Giggs ve Gary Neville’dan çok şeyler öğrendiğine dikkat çeken Rooney, Everton geri döndüğünde de yeniden doğduğunu söyledi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA hayalinden terminal dramına

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Özhan Canaydın’ın heykeline çirkin saldırı