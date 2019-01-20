Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAvrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
20.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Ligi All Star 2019 turnuvası için geri sayım başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma, canlı yayınla da takip edilebilecek. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve yarışmaların yer alacağı All Star 2019 karşılaşmasında, Edis mini bir konser verecek. Peki, Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek?

Avrupa Basketbolunun yükselen yıldızı Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde All Star 2019 heyecanı için beklenen gün geldi. Bu yıl 16. kez düzenlenecek olan etkinlikte, smaç yarışması, konserler ve en hızlı yürüyen bebek gibi yarışmalar eğlenceli dakikalar yaşatacak. Peki, Asya Avrupa All Star 2019 basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler

Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu sene 16. kez düzenlenecek ve geçen sezon olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak.

All-Star organizasyonu yayıncı kuruluş tarafından açık kanalda ve Youtube'dan yayımlanacak.

Basketbolseverler Tivibu Spor'dan yayımlanacak maçı şifresiz takip edebilecek. Dileyenler ise Tivibu Youtube kanalı üzerinden etkinliği canlı izleyebilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

Yıldızlar boy gösterecek

Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'i Alp Karahan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel'den (Türk Telekom) oluştu.

Yedeklerde ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne, Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) olacak.
Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) bulunacak.

Ataman'ın takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich, Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison ve Göksenin Köksal (Galatasaray) olacak.

Avrupa Asya All Star 2019 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda



Smaç yarışması merakla bekleniyor

All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.
Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Zach Auguste (Galatasaray), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.

3 sayı yarışmasında iddialı isimler

ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.
Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois, Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins, Beşiktaş Sompo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, Galatasaray'dan Aaron Malik Harrison, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan ve Türk Telekom'dan Sylven Landesberg 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.

Yetenek yarışması yapılacak

Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleştirilecek.
Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)çeşitli parkurlarda zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.

Edis'ten konser

All-Star'da şarkıcı Edis, basketbolseverlere mini bir konser verecek.
Organizasyonda parkeye çıkacak Edis, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.
Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

All-Star maçını kadın hakemler yönetecek

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıkacağı All-Star maçını kadın hakem üçlüsü yönetecek.
Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev alacak.

En hızlı emekleyen bebek aranıyor

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak.
"Emekleme Yarışı" etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Göztepe iyi başlayamadı!

Nadal çeyrek finale yükseldi

Ünlü ismin sevgilisi sosyal medyayı sallıyor

Cardiff City'den hücuma takviye! 15 milyon...