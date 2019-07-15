AUDİ Cup ne zaman? Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak?
AUDİ Cup kapsamında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Almanya'da gücünü test edecek. Peki, AUDİ Cup kapsamında Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, AUDİ Cup ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabı ve merak edilen bazı detaylar
AUDİ Cup kapsamında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşma ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkeden canlı izlenebilecek. Peki, AUDİ Cup kapsamında Fenerbahçe Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
AUDİ CUP NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.
30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;
Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.
Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.
Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
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