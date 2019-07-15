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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

AUDİ Cup ne zaman? Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak?

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AUDİ Cup ne zaman? Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak?

AUDİ Cup kapsamında Bayern Münih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Almanya'da gücünü test edecek. Peki, AUDİ Cup kapsamında Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, AUDİ Cup ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabı ve merak edilen bazı detaylar

AUDİ Cup kapsamında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşma ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkeden canlı izlenebilecek. Peki, AUDİ Cup kapsamında Fenerbahçe Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

AUDİ CUP NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak. 

Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

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