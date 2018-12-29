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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.12.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Atletizm camiasından Erdoğan Dulda'ya veda

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Atletizm camiasından Erdoğan Dulda'ya veda

83. Büyük Atatürk Koşusu sırasında rahatsızlanarak 91 yaşında vefat eden eski master milli atlet Erdoğan Dulda için Türkiye Atletizm Federasyonu'nda (TAF) tören düzenlendi.

Törene, merhumun kızları Yurdanur Dulda ile Ayşenur Dulda'nın yanı sıra, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TAF Başkanı Fatih Çintimar, çeşitli federasyonların yetkilileri, eski milli atletler, genç sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kederli bir günde toplandıklarını belirterek, "Erdoğan ağabey azmin göstergesidir. Atatürk Koşusu'nda bugüne kadar gelişi de bir azimdir. Kendisini minnetle anıyoruz. Türk spor camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum." dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar da burada yaptığı konuşmada, Erdoğan Dulda'nın yetimhanede anne ve baba görmeden büyüdüğüne dikkati çekerek, "Erdoğan Dulda ağabeyimiz sevdiği bir işle hayatını teslim etti. İnsanlar şampiyon olmadan da gönüllerin şampiyonu olabiliyormuş. Bunun en büyük örneğidir. 'Ben her yarışın sonunda gelirim ama herkesten çok alkışı alırım.' derdi. Herkesin alkışını ve duasını aldı." ifadelerini kullandı. Merhumun kızlarından Ayşenur Dulda, babasının Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyaya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet çocuğuydu. Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, tüm birikimlerine şahit olmuştu. Cumhuriyet yavaş yavaş ilerledikçe, gelişen her şeyi içinde yaşamıştı. Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlıydı. Atatürk ile tanışmış ve ona göre hayatını devam ettirmişti. 'Atatürk yolunda Fizan'a koşarım.' demişti. Atatürk yolunda Fizan'a koştu. 'Son nefesime kadar koşacağım.' dedi ve dediğini yaptı."

Bu arada, Büyük Atatürk Koşusu'na 66 kez katılan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Altan Türkeri de tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Erdoğan Dulda'nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne götürüldü. Dulda'nın naaşı, öğleğin kılınacak cenaze namazının ardından burada toprağa verilecek.

Anıtkabir önünde rahatsızlandı

Erdoğan Dulda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılmıştı. Eski master milli atlet, Anıtkabir önünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı.

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