Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Spor Arena
26.07.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atletico Madrid Arsenal maçı, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sıralamayı yeniden belirleyecek. Dünyanın sayılı takımlarının mücadele ettiği organizasyonda ilk maçlarına çıkacak olan Atletico Madrid ve Arsenal, 3 puan alıp sıralamada üst sıralarda yer almanın yolunu arayacak. Peki, futbolseverlerin dikkatle izleyeceği Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Atletico Madrid Arsenal maçı için futbolseverlerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Toplam 18 takımın şampiyon olabilmek için mücadele ettiği Uluslararası Şampiyonlar Kupası, birbirinden yıldız futbolcularla seyir zevki verecek. Peki, Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ATLETİCO MADRİD ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ilk karşılaşmalarına çıkacak olan Atletico Madrid ve Arsenal, bu mücadeleyi 26 Temmuz TSİ 14.35'te oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Daha önce 3 kez karşılaşan iki takım, birer galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

FIFA YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI BELLİ OLDU

FIFA, erkeklerde 2018 yılının en iyi teknik direktörüne verilecek ödül için 11 kişilik aday listeyi duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps ile Real Madrid ile üst üste üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşayan Zinedine Zidane da listede yer aldı.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülünün adayları şöyle:
Massimiliano Allegri (Juventus)
Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)
Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)
Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
Pep Guardiola (Manchester City)
Jurgen Klopp (Liverpool)
Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)
Diego Simeone (Atletico Madrid)
Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)
Ernesto Valverde (Barcelona)
Zinedine Zidane (Real Madrid)

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. En iyi teknik direktör ise 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törende belli olacak.

 

 

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