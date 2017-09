Vitoria Guimaraes, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Pedro Martins yönetiminde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Portekiz temsilcisinin futbolcuları, daha sonra gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Atiker Konyaspor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes, bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Atiker Konyaspor Vitoria Guimaraes UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atiker Konyaspor Vitoria Guimaraes UEFA maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Martins: "Atiker Konyaspor, ofansif ve defansif olarak çok iyi bir takım"



Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam oynayacakları Atiker Konyaspor maçına hazır olduklarını söyledi. Martins, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, kaleci Miguel Silva ile katıldı.

Zorlu ve keyifli bir maç olacağına inandığını belirten Martins, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımız zaman bir denge söz konusu. Zor bir gruptayız. Atiker Konyaspor, ofansif ve defansif olarak çok iyi bir takım. Bunu aklımıza yazdık ve hazırlanarak geldik. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Taraftarlarının kendilerinden iyi bir sonuç beklediğini ifade eden Martins, takımının fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu ve Portekiz'e güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi. Portekiz temsilcisinin kalecisi Miguel Silva ise sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

Atiker Konyaspor'un muhtemel 11'i

Serkan-Skubic, Ali Turan, Moke, Eren Albayrak, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic

SAKAT: Traore

CEZALI: Yok

Mustafa Reşit Akçay: “Bütün oyuncularımızın ampulü yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes maçına ilişkin, “Stadın elektriği ve taraftarımızın bize vereceği elektrikle bütün oyuncularımızın ampulü yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi I. Grubu 2. haftasında bu akşam Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yeşil-beyazlı futbolcu Necj Skubic ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk söz alan Atiker Konyaspor’un başarılı futbolcularından Necj Skubic, uzun bir aradan sonra taraftarla buluşacaklarını belirterek, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Skubic, “bu akşam çok iyi bir maç bekliyoruz. Ve çok sabırsızız. Taraftarlarımızla uzun bir süreden sonra buluşmuş olacağız. Taraftarımızın desteğiyle birlikte bu akşam bir galibiyet bekliyoruz. Taraftarımızın da bu konuda elinden geleni yapacağını biliyoruz ve taraftarımızı oldukça mutlu etmek istiyoruz” dedi.

“Rakibimizin zayıf yanlarıyla ilgileneceğiz”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, rakiplerinin zayıf yanlarıyla ilgileneceklerini söyledi. Akçay, şöyle konuştu, “bu akşam akşam bizim açımızdan ve oyuncularımız açısından önemli bir maç. Taraftarla buluşma anı olarak da, bu akşam akşam takım olarak stadın elektriği ve taraftarımızın bize vereceği elektrikle ile bütün oyuncularımızın ampulü yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız. Sahada çok iyi bir mücadele örneği sergilememiz gereken bir maç oynayacağız. Rakibimizin istatistikleri oldukça güçlü.

Farklı oyun almayışları olan yüksek seviyede kompak ve istek ve arzuyla oynuyorlar. Atak özellikleri kenardan merkeze gelmek üzerine daha fazla organize olmuş, kısa bir takım olmasına rağmen ölü top becerileri ve bundan faydalanma becerileri yüksek bir takım, böyle bir istatistikleri var. 3. bölge oyuncuları takımın en güçlü yanını oluşturuyor. Dikkat etmemiz gereken bir blokları var. Her takımın güçlü yanı olduğu gibi zayıf anları da mevcut. Biz de bu akşam akşam özellikle arkadaşlarımızla çalıştığımız bu zayıf taraflarıyla ilgileneceğiz. Mümkün olduğunca bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Ama her şeyden önce topun bizde olmasını sağlamamız gerekiyor ve bunun üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor. Çünkü topu rakibe verdiğimiz ve özelikle çıkış anında verdiğimiz her topun bize tehdit oluşturacağını bilmemiz gerekiyor ki, arkadaşlarımız da bunu biliyor” diye konuştu.

Bir soru üzerine Mustafa Reşit Akçay, takıma sonradan katılan 3 forvetin şu anda tam hazır olmadığını ve forvet olarak sahaya çıkan Milosevic’in daha farklı bir pozisyonda oynatacağını sözlerine ekledi.

Atiker Konyaspor, maç saati değişikliği için TFF’ye başvurdu

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, perşembe akşamı UEFA Avrupa ligi maçını oynayacakları ve futbolcuların yorgun olacağından dolayı pazar günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının akşam saatlerine alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduklarını söyledi.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki ikinci hafta karşılaşması için bu akşam saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Portekiz takımı Vitoria SC ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı ekip 01 Ekim Pazar günü saat 14.00’de Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, UEFA maçının ardından futbolcuların yorgun olacağından dolayı Yeni Matalyaspor ile oynayacakları maçın akşam saatlerine alınması için TFF’ye başvurduklarını belirtti. Yılmaz, ”Perşembe akşamı kendi sahamızda Vitoria SC ile oynayacağız. Bu maçın ardından futbolcularımız cumartesi günü Malatya’ya gidecekler ve pazar günü orada öğle saatlerinde maça çıkacaklar. Yorgun bir ekip olarak tam anlamıyla antrenman yapamadan Malatyaspor ile oynayacağız. O nedenle maçın akşam oynanması için müracaatta bulunduk. Çünkü futbolcularımızın dinlenmesi için 1-2 saat bile çok önemli. Umarım, başvurumuz olumlu karşılanır.”dedi.