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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.08.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

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Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

La Liga'nın ilk hafta açılış maçında, geçen sezonun birincisi Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Capa Aduriz'in 89. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi. 
Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti. 

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. 

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona'nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti. 

Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü Luis Suarez ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha'ya bıraktı. 

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona

 

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