Ataşehir'de gelenek sürecek mi? Fenerbahçe'ye iddaa'da açılan handikap...
Normal sezonu iç sahada 15/15 ile bitiren Fenerbahçe Beko, play-off'a da 33 sayılık bir galibiyetle başladı! İlk maçtan öne çıkanlara ve ikinci maç öncesi oynanması gereken iddaa tercihine göz atalım...
FENERBAHÇE - ZALGIRIS
- Salı akşamı play-off serisinin ilk maçında 76-43 kazanan Fenerbahçe Beko durumu 1-0’a getirdi.
- Başa baş geçen ilk periyotun ardından, 2. periyotta inanılmaz bir savunma yapmaya başlayan sarı lacivertliler rakibe sadece 8 tanıyıp devre 38-21 sonuçlanınca Zalgiris de oyundan düştü.
- 2. devrede de aynı ciddiyeti koruyarak Marko Guduric, Nikola Kalinic ve Erik Green’in sayılarıyla arayı iyice açan Fenerbahçe, play-off serilerinde pek rastlanmayacak 33 sayılık farkla maçı 76-43 kazandı.
- Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne’nin sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatıp parkeye dönen Vesely ise süre aldığı bölümlerde henüz dört dörtlük duruma ulaşmadığını gösterdi, çabuk faul problemine girdi.
- Normal sezonun son haftalarında formda görüntüsüyle dikkat çeken Zalgiris, 80-90 bandındaki skorlarla maçlarını tamamlıyorlardı ama Fenerbahçe Beko, takımın skor yükünü çeken Brandon Davies’e sadece 3 sayı tanıyınca beklemedikleri bir hezimete uğradılar.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER…
- 14 kez karşılaşan iki rakibin mücadelesinde Fenerbahçe Beko 11 galibiyete sahip!
- Fenerbahçe Beko rakibine karşı oynadığı son 5 maçı da kazandı.
- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de bu sezon evinde oynadığı 16 maçta fire vermedi!
- Fenerbahçe Beko, Obradovic ile play-off serilerinde sadece 1 maç kaybetti.
MİSLİ.COM’DA ÜYELERİN İLK TERCİHİ...
Serinin 2. maçında Misli.com üyelerinin ilk tercihi (İY1/MS1) şeklinde olup, ilk yarı 5.5 sayılık, ikinci yarı ise 11.5 sayılık farkı Fenerbahçe Beko’nun rakibi Zalgiris karşısında aşacağı yönünde.
Bu tercihin iddaa oranı 2,25!
MİSLİ.COM YAZARI GİRAY ÖZKAN NE DİYOR?
Fenerbahçe 2 gün önce oynanan serinin ilk maçında çok sert oynayıp rakibini 43 sayı ve 27 verimlilik puanında bıraktı. 3 sayılık atışlarda %41 ve saha içinden ise %59 ile oynadı. 3 forvet Erick Green, Marko Guduric ve Nikola Kalinic’ten skor katkısı aldı. Yeniden parkeye dönen Vesely’nin faul problemine girişi ile pota altından yeterli katkıyı alamadılar ve sakatlığı süren Lauvergne’den de yoksun bir kadro ile bu ortamı yarattılar.
Zalgiris’in attığı 43 sayı play-off tarihindeki en düşük ikinci skordu ve koç Jasikevicius yeterli sertliği sağlayamadıklarını ifade etti. En büyük handikapları top kayıpları serinin ilk maçında iyice belirginleşti. Özellikle Brandon Davies’ten hiç verim alamadılar.
Bu sezon iki takım arasında oynanan 3 maçta da kazanan taraf Fenerbahçe olurken, İstanbul’da oynanan 2 maçın da ilk devre handikabını aştılar. İlk devrede benzer bir skor bekliyor ve İY1 öneriyorum.
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