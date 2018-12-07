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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.12.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

Ataman'dan flaş sözler: Hakem kural hatası yaptı

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Ataman'dan flaş sözler: Hakem kural hatası yaptı

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 84-82 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'e 84-82 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım başantrenörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu .

Farkı 14 sayıya çıkarttıktan sonra sahadaki saygılarını kaybettiklerini belirten Ergin Ataman, "Bu akşam çok iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Farkı 14 sayıya çıkardıktan sonra sahadaki saygıyı kaybettik. Daha çok hata yapmaya başladık. Çok fazla şut kaçırdık. Bunları ilk 35 dakikada soktuk. Maçın başında Madrid 1 kere öne geçmişti. Tüm maç boyunca önde götürdük. Bir kere öne geçip maçı kazandılar. Euroleague için önemli iki takım oynadı. Euroleague şampiyonu olmaya aday takım olduğumuzu gösterdik. Hakem maçın sonunda kural hatası yaptı. Biz itiraz ettik. İtirazlarımıza hayır dediler. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünüyorum. Yönetimle de konuştuk. Euroleague'den maçın tekrarının yapılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KURAL KİTABINDA MAÇIN YENİDEN OYNATILMASI GEREKİR"
Maçın sonunda hakemlerin kural hatası yaptığını ifade eden Ataman, "Değişen kurallar gereği teknik faul çalındığı zaman kaç saniye kalırsa oradan devam etmesi gerekiyor. Biz buna itiraz ettik. 4 saniyeydi, 14 saniye verdiler. Sonunda bir faul daha oldu. Bu bir kural hatası. Kural kitabından yeniden oynatılması yazıyor" şeklinde konuştu.

PABLO LASO: "İNANILMAZ BİR MAÇTI"
Maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini belirten Real Madrid Başantrenörü Laso, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İnanılmaz bir maçtı. Efes maça iyi başladı. Defansta hatalar yaptık. Efes iyi oyuncuları sayesinde farkı açtı. Üçüncü periyotta daha iyiydik. Fakat bazı hatalar yaptık. Önemli olan bir şey ise oyunda kaldık. Savaşmaya devam ettik. Sonuç olarak farkı kapadık. Çok zor bir galibiyet elde etmeyi başardık" dedi

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