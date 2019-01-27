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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.01.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Ataman: 'Son çeyrekte hep kötü oynardık, bu sefer tersi oldu kazandık'

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Ataman: 'Son çeyrekte hep kötü oynardık, bu sefer tersi oldu kazandık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son çeyrekte geriden gelerek kazandıkları için oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, rakiplerinin üç periyot iyi mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde aldıkları son haftalardaki sonuçlar takıma öz güven getirmiş. Zorlu fikstür yorgunluğu nedeniyle maça iyi başlayamadık. THY Avrupa Ligi'nde son çeyreklerde hep kötü oynuyorduk ancak bu sefer tersi oldu. İyi bir Galatasaray Doğa Sigorta'yı 12-13 sayı geriden gelip yendik. Oyuncularımı kutluyorum."

- Erdoğan: "Bazı sıkıntılarımız var"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, son çeyrek dışında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatan Erdoğan, "Maçı kaybetmemize rağmen son periyot dışında iyi mücadele ettik. Son çeyrekte akıllı oynayamadık. Anadolu Efes gibi tecrübeli ve derin kadroya sahip bir ekibi yenmek istiyorsanız; 40 dakika iyi oynamanız gerekiyor. Galatasaray Doğa Sigorta, bu ligde herkesi yenebilecek güçte. Bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılara rağmen ileride daha güzel basketbol oynayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gündemlerinde transfer olmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Transfer yapmayı denedik ama şartlardan dolayı olmadı. Sene ortasında oyuncu değiştirmenin fayda getireceğini düşünmüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu getirmeniz gerekiyor. Öyle bir şansımız da yok. Bu oyuncular iyi mücadele ediyor. Transferden ziyade bu oyuncuların performansını nasıl yukarı çıkartacağız onu düşünmeliyiz." 

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