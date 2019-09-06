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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

At sahiplerine ve yetiştiricilerine müjde! TJK duyurdu...

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At sahiplerine ve yetiştiricilerine müjde! TJK duyurdu...

Yıl başında bir önceki yıl at yarışı ikramiyelerine yüzde 12 artış yapılarak ilan edilen 2019 yılı ikramiye tutarlarına, 06 Eylül 2019 (dahil) tarihinden itibaren kaydı yapılacak koşularda geçerli olmak üzere, ilave ortalama yüzde 10 artış yapılmasına dair Türkiye Jokey Kulübü’nün teklifi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu'nun 29 Ağustos 2019 tarihli toplantısında onaylandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TJK Başkanı Serdal Adalı :

"2018 yılında ikramiyelere yıl içinde artış yapmak suretiyle Kulüp tarihinde bir ilke imza atmıştık. O gün artış gerekçesini ortaya koyarken, altını çizdiğimiz gerçekler halen bugün de geçerliliğini korumakta. Nitekim, geçen yıl ve bu yıl koşan tüm atların kazanç istatistiklerine baktığımızda koşan atın yüzde 35'inin hiç kazanç sağlamadığını, bunun ile birlikte kazananlar da dahil olmak üzere toplam yüzde 75'inin ise masraflarını karşılayamadığını görüyoruz. Bu durum her yıl at sahiplerinin cebinden önemli bir kaynak çıkışı olduğunu göstermektedir ki bu haliyle sürdürülebilir bir sistem olmadığı açıktır.

Sistemin devamı için mevcut ekonomik koşullar da dikkate alındığında, Kulübümüz 2019 yılına ait satış artış oranı ve bütçe denkliği de göz önünde bulundurularak; 12.09.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek koşularda 2019 başında 2018 yılına göre %12 artışla dağıtılacağı ilan edilen ikramiyenin üzerine, ilave ortalama % 10 (21,3 Milyon TL) artış yapılması konusunda başvurduğumuz Bakanlığımız, başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, büyük destek vermiştir. Bu vesileyle de atçılık camiamız adına başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Aksu ve Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Hadi Tunç ile Yüksek Komiserler Kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

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