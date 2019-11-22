Asvel Lyon 72-88 Fenerbahçe Beko
Özlenen Fenerbahçe Beko, ASVEL deplasmanında ortaya çıktı. Sarı lacivertli takım, THY Euroleague’in 10. haftasında konuk olduğu Fransız ekibini 88-72 yenerek, 3. galibiyetini elde etti.
Aynı zamanda deplasmandaki ilk zaferini kazanan Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac, 21 sayı, 8 ribaund, 1 asistle sahanın en etkili ismi oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Fenerbahçe’de Derrick Williams 17 sayı, 6 ribaund, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Ali Muhammed de 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist üretti.
Salı günü konuk ettiği Anadolu Efes’in ardından Fenerbahçe’ye de yenilen ASVEL’de ise Livio 15 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Jekiri 12 sayı, 4 ribaund, 3asistle oynadı.
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