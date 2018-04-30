Artık bırakmaz şampiyon G.Saray

1- Derbi galibiyetinde aslan payını Terim’e veriyorum. 1-0 öne geçse de geri çekilmedi. Siz ne dersiniz?

2- Galatasaray şampiyon der misiniz? Şu aşamada bir ilk 4 sıralaması verir misiniz sezon sonu için?

3- Güneş ve Kocaman, kariyerlerini bitirme sinyali veriyor. Wenger-Mourinho-Ferguson ise derslik pozlar verdi...

4- Başakşehir, puan kaybedebileceği son maçı zorlansa da fark atıp kazandı. Başakşehir ilk ikiyi garantiledi mi?

5- Fenerbahçe için kalan 3 haftada mucize gerçekleşir mi? Veya en azından ikincilik şansı ne kadar?

6- Beşiktaş, Fenerbahçe ile 33 dakikalık kupa derbisine çıkmama kararını sizce değiştirmeli midir?

MEHMET Y. YILMAZ:

TERİM DOĞRU KADRO VE OYUN PLANIYLA SAHADAYDI

1- TERİM, doğru bir kadro tercihi ve de akılcı bir oyun planıyla sahaya çıktı. Rodrigues’in hızıyla, Beşiktaş’ın sağ kanadını zorlayacağını biliyordu. Ve nitekim maçın temel hikâyesi de bu şekilde gelişti. Güneş ise derbide yapacağı hamleleri yapamadı, çünkü hem onun hem de oyuncularının aklı Fenerbahçe kupa derbisinde yaşanan olaylarda kalmıştı.

GALATASARAY ŞAMPİYON FENERBAHÇE DE İKİNCİ OLUR

2- Ben Galatasaray’ın bu saatten sonra artık maç kaybedeceğini zannetmiyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe’nin de maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Medipol Başakşehir, bu hafta Sivasspor’a takılırsa Galatasaray kesin şampiyon olur. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi’ne gider diye düşünüyorum.

Bu durumda sıralamam şöyle: 1-Galatasaray, 2-Fenerbahçe, 3-Başakşehir, 4-Beşiktaş...

GÜNEŞ DE KOCAMAN DA BU SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETEMEDİ

3- Güneş de Kocaman da tartışmaları gereksiz uzattı. İkisi de bu süreci yönetmeyi başaramadı. Gelecek sezon takım çalıştırmasınlar. Kenara çekilip dinlenmelerinde yarar var. Futbolda yeterince sorun yaratılıyor bunlara bir de Güneş ile Kocaman’ın eklenmesine hiç de ihtiyacımız yok.

BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR’A KARŞI PUAN KAYBEDEBİLİR

4- SİVAS maçı, Başakşehir için en tehlikeli maçtır diye düşünüyorum. Başakşehir’de Adebayor ve Mahmut cezalı duruma düştü. Sivas, Osmanlı’ya göre daha sert bir takım. Başakşehir’in de sert takımlara karşı ortaya koyduğu çok fazla bir oyun planı yok. Beraberlik bu maçta sürpriz olmaz.

F.BAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDERSE BİLE MUCİZEDİR

5- G.saray’ın kaybedeceğini düşünmediğimi söyledim. F.Bahçe takımı için ben bir mucize beklemiyorum. Asıl mucize Fenerbahçe’nin bu kadrosunun Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etmesi olacaktır! Dolayısıyla ben bu kadroyu bu haliyle bile başarılı buluyorum. Diğer yandan bu hedefe ulaşsa bile Aykut Kocaman sezon sonu bırakmalı.

YANLIŞ KARAR VERİLDİ BEŞİKTAŞ HATASINDAN DÖNMELİDİR

6- Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarım kalan derbiye çıkmama kararı yanlıştır. Beşiktaş gibi tarihi olan takımlar, ne olursa olsun sahaya çıkarlar. Beşiktaş yönetiminin oyuncularına bunu yapma hakkı yoktur. Hatalı bir karar verildi. Ama bu karardan dönmek ayıp değil. Her aklı başında insan hatasından dönmesini de bilir. Beşiktaş, perşembe günü sahada olmalıdır.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Beşiktaş yönetiminin kupa maçına çıkmama yönündeki yanlış kararı.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Rodrigues

- Haftanın en iyi hakemi: Volkan Bayarslan

MEHMET ARSLAN:

MÜTHİŞ BİR TAKTİSYEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

1- Kesinlikle doğru derim. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında Fatih Terim’in o müthiş taktisyen yanı çıktı ortaya. Herkesin ifade ettiği gibi, “Terim, aslanım kaplanım” diyerek hazırlamıyor oyuncularını maçlara. Bu başarının altında Terim’in Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’in yanlışlarına düşmemesi de yatıyor. Onlar tartışıp, birbirleri ve rakipleriyle uğraşırken Terim sadece kendi işine odaklandı. Hem de herkes ondan öne çıkmasını, tartışmasını beklerken. Sessiz sedasız ama iddialı çalıştı ve kazandı.

DERBİ SONUCU LİGİN ŞAMPİYONUNU BELİRLEDİ

2- Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu artık bu saatten sonra kimseye vermez. Galatasaray-Beşiktaş derbisini kaybeden dördüncü olur demiştim. Haliyle sıralamam da artık gayet basit: 1- Galatasaray, 2- Medipol Başakşehir, 3- Fenerbahçe, 4- Beşiktaş.

ŞENOL GÜNEŞ DUYGULARINA YENİK DÜŞTÜ

3- Ne yazık ki duygularına yenik düştü Güneş. Maçtan sonra konuştuğum bir Beşiktaşlı yönetici, takımın ve hocanın Fenerbahçe maçının duygularından kurtulamadığını söyledi. Ve G.Saray yenilgisini buna bağladı. Doğru bir tespit bu. Kendiniz olumsuz duygulardan arınamıyorsanız, takımı nasıl arındırırsınız. Gelelim Wenger örneğine. Mourinho ile Conte de orada birbirlerine girdi. Tartışma orada da olur burada da. Önemli olan bu tartışmaların profesyonelliğinizin önüne geçmemesi. Bu bir. İkincisi ise bizde olmayan. Yani Türkiye’de bir hoca, bir başka hocayı asla Wenger’in alkışladığı gibi alkışlamaz. Alkışlıyorsa bir menfaati vardır. Bu kadar iddialıyım bu konuda. Bırakın alkışı, aksine kuyusunu kazar.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İKİNCİLİĞİ HAK ETTİ

4- Bu soruya basit ve yalın bir yanıt vereyim: Evet, en azından ikinci sıra artık onların. Ve hakları da.

AKHİSAR’I YENSEYDİ BUGÜN TURA HAZIRLANIYORDU

5- Bu sorunun yanıtını 4. soruda verdim sanırım. Fenerbahçe, şimdi artık çok daha net anlamıştır. Şampiyonluğu ne kadar basit hatalarla ve kolay kaybettiğini. Akhisar maçını kazansa bugün tur atmaya hazırlanıyordu.

BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİDİR

6- DEĞİŞTİRMELİ. Ben sporda her sözün sahada söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu kararın değişmeyeceğini de biliyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Yıllarca rekabet eden Mourinho, Wenger ve Ferguson’un verdiği muhteşem görüntü.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Nagatomo

- Haftanın en iyi hakemi: Volkan Bayarslan

GÜNEŞ VE KOCAMAN 1 SEZON DİNLENSİN

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, sezon başından beri sürekli birbiriyle uğraşıyor. Diğer yanda Fatih Terim ise sessizce işine odaklandı. Her iki hoca da bu sezon çok yıprandı. Güneş de Kocaman da gelecek sezon kenara çekilip bir süre kendilerini dinlemelidir.

UĞUR VARDAN

FATİH TERİM ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ

1- Futbol, sonuca bağlı olarak rollerin çok çabuk değiştiği bir oyun ama birikim elbette kalıcı. Negredo’nun aşırtması gol olsa kuşkusuz başka bir gerçeği konuşacaktık ama G.Saray, başta Terim olmak üzere derbiye, galibiyet dışındaki seçeneklerin kendilerine neler getireceğini (ya da götüreceğini) bilerek hazırlanmış. Nihayetinde bir noktadan sonra daha da farka gidecekleri ‘sezon finali’ niteliğindeki maçı kazanmasını bildiler. Terim’in farkını ise belki ikinci yarıdaki derbilerde alınan sonuçlarla açıklamak daha doğru.

DÖRT TAKIM DA 3’TE 3 YAPAR

2- ‘Güzel oyun’ her daim öngörüleri terse çıkaran bir yapıdadır. Lakin Galatasaray, okyanusları geçip küçük denizlerde boğulmamayı bilecek bir tecrübeye sahip. Kalan maçlarda zirve ortağı dört takımın da ‘3’te 3’ yapacağı beklentisiyle sıralamanın G.Saray, Başakşehir, F.Bahçe ve Beşiktaş şeklinde olacağını sanıyorum.

SAHNEDEN BİR SÜRE ÇEKİLSİNLER

3- Güneş ve Kocaman ikilisi futbolumuzdaki gerilimli F.Bahçe-G.Saray denklemini F.Bahçe-Beşiktaş derbilerine taşıdılar. Ve çok iyi de yapmadılar. Eski gerilim bile gereksizken şimdi yeni bir kapı daha açıldı. Güneş’in duygusallığını anlıyorum, sonuçta hepimiz insansız, o da özetle “Kırıldım” diyor. Ben ikisinin de daha futbol sahnemizden en azından belli bir süre çekilmelerinin hem kendileri hem de sevenleri açısından daha doğru bir seçim olacağı kanaatindeyim. İşin Wenger-Mourinho-Ferguson kanadına gelince “İngilizlerin oyununu almışız, oyun kültürünü değil” diyebilirim.

AVCI, İLK İKİYİ GARANTİLEDİ

4- Valla kâğıt üzerinde Başakşehir’i, bu sezonki performanslarına bakıldığında kalan 3 maçta engelleyecek bir rakip görünmüyor. Bu mantıkla Abdullah Avcı’nın ekibinin ilk ikiyi garantilediğini söyleyebiliriz.

FENERBAHÇE İÇİN BİR İHTİMAL HÂLÂ VAR

5- Matematik belli: Fenerbahçe’nin gerçekleştireceği denklemin yer alan diğer iki bileşeninin (Galatasaray ve Başakşehir) son üç haftada puan kaybetmesi ve Sarı-Lacivertlilerin ‘Üçte üç’ yapması. Olasılık dahilinde mi, evet. O halde bir klişeye sığınalım: Bekleyip görelim.

OYNARSA, CAMİANIN İÇİNE SİNMEZ

6- Değiştirmemeli. Bu karar, bir tepkinin ifadesiydi. O tepkiye neden olan kararlar değişmedikçe Beşiktaş cephesinin kararını değiştirmesinin manalı olmadığını düşünüyorum. Zaten karar değişikliğini camia ve taraftarın da içine sindireceğini sanmıyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Arsene Wenger’i uğurlayan Mourinho ve Ferguson’ın futbol tarihine düştükleri ‘tarihi’ not.

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Yuto Nagatomo

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR MELEKE

DERBİ ZAFERİ GOMİS-TARAFTAR-TERİM’İN

1- Zaferin 3 büyük paydaşı var: Hemen her noktada her kararı doğru almayı başaran ‘Bay doğru’ Gomis, oyunu futbolcuyla birlikte oynamayı beceren Galatasaray taraftarı ve ‘bir cesaret hikâyesi’ Fatih Terim... Fatih Terim, 3 hafta önce liderliği kaybetmişti ve önünde Başakşehir-Beşiktaş maçları vardı. 20 günde hem Başakşehir hem de Beşiktaş’ı, 1-0’la yetinmeyerek sürklase etti. Güneş ve Avcı’yı mat ettiği kesin.

BU SIRALAMA DEĞİŞMEZ

2- Sanırım şu anki ilk 4 sıralaması, ligin sonu için net bir ipucu veriyor. Tablonun değişmesi sürpriz olur. Beni bu sezon en mutlu eden şey, gelecek yıl Avrupa kupalarında çok daha iddialı biçimde yer alacağımız gerçeği. Trabzonspor da Avrupa Ligi bileti alırsa, tarihimizde ilk kez 5 takımla gruplarda olabileceğimizi düşünüyorum gelecek yıl. Başakşehir’in de Devler Ligi ön elemesinde iddialı olacağını düşünüyorum kesinlikle.

ŞENOL GÜNEŞ’İN GEREKÇESİ NEDİR?

3- Old Trafford’daki maç önü o dakikaları canlı izledim. Aralarında itişmeye varmış bir husumet olan Mourinho-Wenger’in davranışları derslikti. Mourinho, Wenger’i kolundan tuttu, saha kenarına getirip Alex Ferguson’a teslim etti. Ferguson da ödülünü takdim etti Wenger’e. Şenol Güneş’in bu müsabaka sonrası maç analizi yapmamak için gerekçesi nedir ki? Sahada doğal bir mücadele oldu, Galatasaray kazandı. Kazanırken konuşmak kolay. Mühim olan kaybederken de sakin kalabilmek.

İKİNCİLİĞİ KAYBETMESİ SÜRPRİZ OLACAKTIR

4- Durum 1-1’ken futbol tanrıları, Başakşehir’in yanındaydı doğrusu. Osmanlı atamadı, tartışmalı bir faul kararı sonrası da Başakşehir golü geldi. Takımda önce 30 yaş üstü yıldız varken, Başakşehir’in 30 yaş altı iki oyuncusu Caiçara ve Visca yıldızlaştılar bu kritik maçta. Evet, Başakşehir’in de artık mevcut pozisyonunu kaybetmesi sürpriz olur.

SADECE ALTTAKİLERİ YENEREK OLMAZ

5- Fenerbahçe için ilk devrede de tablo aynıydı; ilk 9 haftada kendi sınıfından olan rakiplerle oynadılar, inişli-çıkışlı sonuçlar aldılar ve geriye düştüler. Son 8 hafta fikstürleri gayet iyiydi, o bölümde toparladılar ve zirveye tutunuyormuş gibi yaptılar. Aynı senaryoyu ikinci devrede de izledik. Sadece alt gruptaki takımları yenerek bir şey kazanamazsınız, bu pozisyonları doğal.

MADEM MASADA KAYBETMEK İSTEMİYOR...

6- BU konuya dair ben bir soru sormak istiyorum: Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama gerekçesi olarak ‘masada kaybetmek’ten bahsediyor. Peki Beşiktaş, sonuçlar masada değil sahada alınsın istiyorsa, sahaya çıkıp, aslanlar gibi oynayıp netice alsa, kendi söylemlerine daha fazla yakışmaz mıydı? Evet, sadece bir soru...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Hemen her devre arasının 20 dakika sürmesi, bir takımın hep geç çıkması

- Haftanın en iyi takımı: Galatasaray

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Bafetimbi Gomis

- Haftanın en iyi hakemi: Fırat Aydınus