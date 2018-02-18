Arsene Wenger'e büyük şok! Espor...
Arsenal Kulübü’nde yeni bir dönem için hazırlıklar şimdiden başladı.
Arsene Wenger’den sonraki dönem için tasarlanan ‘değişim katalizörü’ projesi için düğmeye basan Arsenal bu görevi hayata geçirmesi için kulübün sahibi Stan Kroenke’nin oğlu Josh’u görevlendirdi.
Tüm kulüp faaliyetlerini derinlemesine incelemek için Londra’ya taşınan ve bir daire satın alınan 37 yaşındaki Josh Kroenke, çıktığı yolda daha iyi fikir sahibi olmak için kulübün her departmanını tek tek ziyaret ediyor.
Wenger olmadan bir geleceğe hazırlanmaları gerektiğini kabul eden kulüp yetkilileri Arsenal’in her yönüyle daha derin bir anlayışa sahip olması gerektiği konusunda Josh Kroenke’ye güveniyor.
Josh özellikle uzman olduğu espor alanında kulübe yeni bir ivme kazandıracak ve YouTube üzerinden yeni bir kulüp stratejisi getirecek.
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