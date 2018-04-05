Arsenal CSKA Moskova UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna 2. kupada devam eden CSKA Moskova ile karşılaşacak. Çeyrek final serisinin ilk maçını 66 bin taraftarı önünde Emirates Stadı'nda oynayacak Arsenal, rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı bir skor elde etmek istiyor. CSKA Moskova ise Arsenal deplasmanında sürpriz peşinde olacak.
Kupa-2'de çeyrek final ilk maçlarının heyecanı yaşanacak. Son 16 turunda Milan'ı eleyen İngiliz devi Arsenal, Olympique Lyon'u kupa dışına iten Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
Arsenal ile CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar sadece 2 kez karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, bu maçların birini kazanırken, diğer 90 dakika ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe Rusya'da oynanacak.
Arsenal - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Arsenal - CSKA Moskova bu akşam saat 22:05'te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak
Gruptan lider çıktılar
Premier Lig'de bu sezon çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Arsenal 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde ise H Grubu'nda mücadele etti ve grubu 13 puanla lider tamamladı. Londra ekibi daha sonra sırasıyla Östersunds ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nden geldiler
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla gruptan çıkamayan CSKA Moskova yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Rus ekibi Avrupa Ligi'nde ise Kızılyıldız ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale kaldı.
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