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Voleybol
dha
22.03.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Arkasspor’un aklı şampiyonlukta!

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Arkasspor’un aklı şampiyonlukta!

EFELER Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında cumartesi günü evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Arkasspor’u şimdiden final ve şampiyonluk heyecanı sardı. Normal sezonu 2. sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Maliye Piyango’yu eleyen mavi-beyazlılar, yarı finaldeki ilk randevuda Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenerek final kapısını araladı. Sarı-kırmızılı ekibi seyircisi önünde de mağlup ederek seriyi üçünü karşılaşmaya taşımadan tur atlamak isteyen İzmir ekibi, final biletini kapıp 5. şampiyonluk için bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Arkas 2006, 2007, 2013 ve 2015’te şampiyon olmuştu.

"Hedefimiz final oynamak" diyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul’dan avantajlı şekilde döndük. Bu avantajı koruyup final için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu önemli maçımızda tüm voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi.

Kanadalı Antrenör Glenn Hoag önderliğinde 8. sezonunu geçiren Arkasspor, sezon başında 5 transfer yaparak iddiasını ortaya koydu. Bu sezon Şanlıurfa’da yapılan Kupa Voley’deki ilk maçında Maliye Piyango’ya 3-1 yenilerek çeyrek finalde elenen, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen mavi-beyazlılar, sezonu lig şampiyonluğuyla noktalamayı planlıyor.

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