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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Arkasspor Avrupa'da lig düştü

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Arkasspor Avrupa'da lig düştü

Efeler Ligi'nde final serisinde şampiyonluğu 5'inci maçta Fenerbahçe'ye kaptırarak 2'nci olan Arkasspor, yeni sezonda Avrupa kupalarında CEV Şampiyonlar Ligi yerine CEV Kupası'nda mücadele edecek.

Ligde 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını Halkbank'ın ardından ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan İzmir ekibine, bu yıl aynı başarıyı göstermesine rağmen CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı tanındı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını şampiyon Fenerbahçe'ye ve normal sezonu zirvede bitiren ancak Play-Off maçları sonunda 4. sırayı alan Halkbank'a verdi.

CEV Kupası'nda Arkasspor'la birlikte Galatasaray da ülkemizi temsil edecek. Arkas, son 4 sezonda aralıksız yer aldığı Avrupa kupalarının en üst kategorisi olan Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 kez mücadele etti. Mavi-beyazlılar, 2012'de erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü finale kalan ilk Türk takımı olmayı başarmıştı. CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 3'er kez olmak üzere Avrupa kupalarında 14 kez mücadele eden Arkasspor, 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Arkasspor, Türkiye'de ise 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası aldı.

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