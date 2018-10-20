Arkas Spor'dan müthiş geri dönüş
Voleybol Efeler Ligi 2. hafta açılış maçında Arkas Spor, 2-0 geriye düştüğü maçta Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Radke, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar (Burak Mert, Burak Çevik, Taht)
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Mert Tetik, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Julius, Bedirhan Bülbül, Çağlar Aksoylu)
Setler: 22-25, 20-25, 25-18, 25-18, 15-11
Süre: 124 dakika (26, 25, 26, 24, 23)
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