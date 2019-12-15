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Voleybol
AA
15.12.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Arhavi Voleybol 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Arhavi Voleybol 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Fatih Cihan, Gustavsson, Görkem Sertel, Raadik (Mehmet Özbek, Salih Özdemir, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Alper Özdemir, Umut Şahin)

Galatasaray HDI Sigorta: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 90 dakika (28, 30, 32)

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