Arhavi Voleybol 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema Kayıkçı
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Fatih Cihan, Gustavsson, Görkem Sertel, Raadik (Mehmet Özbek, Salih Özdemir, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Alper Özdemir, Umut Şahin)
Galatasaray HDI Sigorta: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 90 dakika (28, 30, 32)
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