Arda'dan Oğuzhan yorumu

Oynanan maçta galip gelinmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Düşmedik ayağı kalktık. Bu bizim için çok önemli. Umarım İzlanda ve Finlanda’yı yeneriz" yorumunda bulundu.

Hırvatistan karşısında oynan maçta galibiyeti getiren golü atan Cenk Tosun, maçta herkesin savaştığını ve çok iyi olduğunu söyleyerek, "Grupta 1. olma şansımız bile var. Gelecek ay oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. İlk maçta yorulanlar olduğu için hoca rotasyona gitti. Yeni oyuncularla başladı. Sahada da bunun iyi olduğunu gördük. Oğuzhan zaten herkesin bildiği kaliteli bir futbolcu. Bizde iyi anlaşıyoruz. Golünde ikimizin ayağından gelmesi ayrı bir mutluluk verici. Gerçekten Ukrayna maçından sonra biz oturup, son üç maçı yenmek istediğimizi konuştuk. Bugünkü maçta da herkes çok iyi savaştı ve çok iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

CENK'E VİDA SORUSU

İsmi Beşiktaş ile anılan Hırvat oyuncu Vida hakkında 'nasıl buldunuz' sorusu üzerine Tosun, "İyi, zaten ben Vida’ya karşı 4. kez oynuyorum. Beğendiğim bir stoper. İnşallah takıma katılır" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maça ilişkin, "Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez, bizimkilerin kuralı bu." dedi. Bakan Bak, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi ve teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. (Emre Mor)

ARDA TURAN'DAN NURİ ŞAHİN VE OĞUZHAN'A ÖVGÜ

Arda Turan ise "Bugün ayrı bir kenetlenme oldu. Eskişehir taraftarının büyük etkisi vardı. Oğuzhan harikaydı. Çağlar çok iyiydi. Nuri Şahin uzun bir aranın ardından muhteşem oynadı. O da hep ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Arda Turan "Bugün Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü desteklerini üstümüzde o kadar iyi hissettik ki kendi sahamızda olduklarını, bize inandıklarını hissettirdiler. Tekrardan bir arada olmak, mutlu olmak o kadar iyi geldi bize. İhtiyacımız vardı çünkü. Bu ülkeni evlatlarıyız. Gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke için canımız feda. Her anında hissederek, mücadele ederek oynadık. Taktiğe bağlı kaldık ve sonunda her şey planlandığı gibi gitti. Bazen futbol planlandığı gibi gitmiyor ama arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Hocayı da tebrik ediyorum. ilk galibiyeti onun da. Nice galibiyetlere. Sonuna kadar umudumuz var. İnşallah sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

Uzun zaman sonra galibiyetin çok iyi geldiğini belirten Turan, sözlerini şu şekilde tamamladı;



"Hem duygusal hem de fiziksel olarak zor durumdayız. Çünkü Burak’ın sakatlıkları, ben neredeyse 5 aya yakın doğru düzgün maç oynamıyorum. O yüzden bunlar hep sıkıntılı şeyler. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de insanız. Sadece istiyoruz ki ülkemizin insanı bize inansın. Biz her şartta elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bu formaya aşığız. Bunun için görüyorsunuz bütün şartları zorluyoruz aslında. Ama duygusal zorlanmayı da hep beraber aşıyoruz aslında. Takım arkadaşlarım, hoca, yöneticiler, başkanımız Ali abi hep beraber kenetlendik. Çünkü çok zordu şuanda bir beraberlik alsak her şey bitmişti ama şimdi bir anda her şey değişti. İzlanda’yı Finlandiya’yı yenebilir miyiz? Yenebiliriz mücadele ile. Yenersek ne olacağını bilmiyoruz. Play-off mu liderlik mi. İnşallah iyi şeyler olur. O yüzden arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. çok mutluyum, uzun zaman sonra çok iyi geldi. Vallahi bugün çok özel bir şey oldu. Bugün ayrı bir kenetlenme oldu ama Eskişehir’in buna çok büyük katkısı var. Biz buraya geldiğimizde öyle bir enerji hissettik ki sanki hiçbir şey olmamış gibi, kötü şeyler yaşamamışız gibi o yüzden halkımız böyle olunca, bize güvenince bizde kendimizi yerden yere atıyoruz. Yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalışıyoruz."

LUCESCU MAÇ SONU NELER SÖYLEDİ?

A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Lucescu şöyle devam etti:

"Öncelikle ben oyuncularımı kutlamak istiyorum. Çok iyi bir maç çıkardıklar. Zekice oynadılar. Tutkulu bir mücadele ortaya kurdular. Ne yaptığını bilen bir takım vardı. Evet ilk maça göre oyuncularımı değiştirdim. Bize skoru getirecek oyuncuları bulmaya çalıştım, özellikle orta sahada. Çünkü Hırvatistan’ın orta sahası çok güçlü. Real Madrid’den oyuncu var, bunlarla kafa kafaya mücadele edebilecek ve oynayabilecek oyuncular seçmeye çalıştım. Alan daraltacak, pas kalitesi yüksek oyuncuları seçmeye çalıştık. Bugün Oğuzhan çok iyi oynadı. Nuri orta sahada defansın önünü gayet güzel kapattı, paniklemedi. Hakan da Ukrayna maçına göre daha değişik bir oyun mantığı geliştirdi, savunmaya katkı yaptı, alan daralttı. Hırvatistan’a karşı Türk Milli Takımını tarihinde ilk galibiyet bu, penaltılarla yendiğimiz maçın dışında. O yüzden bu galibiyetin parçası olduğum için mutluyum. Ben bugün elde edilen galibiyetle ilgili olarak bir daha altını çizmek istiyorum. İzlanda maçımız var, gelecek ay oynanacak karşılaşma. Bundan ve hazırlıklarımızdan bahsetmek isterim. Ama seyirci gerçekten muhteşemdi. Bu galibiyete ulaşmamızda itici güç oldular. Gerçekten büyük bir takıma karşı elde edilmiş bir zafer bu. Volkan çok iyi oyun çıkardı. Kaan savunmada hücumda çok iyiydi. "

’HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ’

Lucescu, bir gazetecinin Hırvatistan teknik direktörünün hakemi eleştirerek penaltılarının verilmediği yönünde açıklamada bulunduğunu belirterek hakemi nasıl bulduğunu sorması üzerine şunları söyledi:

"Kassai şu anda en iyi hakemlerden birisi. Bu hakem keşke bizim her maçımızda olsaydı. Hakem konusunda doğru gördüklerimi söylüyorum. Yapılan hata her zaman söylenir. Yoksa karşı olduğum bir şey değil, hakem oyunu normal yönetti. ’Bize karşı bir penaltı verebilirdi’ diyebiliriz, o hareket kasti değildi. Yani Ukrayna maçında Cengiz’i kasti çekip düşürdüler. Oradaki hareket ile verilmeyen penaltı ile bunun arasında çok fark var. Bu büyük bir hakem, doğru karar aldığını düşünüyorum. Oyunun devam etmesindeki kararı doğrudur. Kötü niyetle yönetilmemiş bir maç diyebilirim. Ama diğer hakem için aynı şeyi söyleyemem."

'EN ÖNEMLİ ŞEY İZLANDA’YA KARŞI KAZANMAK’

Bir ay sonra İzlanda ile karşılaşacaklarını belirten Lucescu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben oyuncularımı çok seyredemedim. Çünkü daha önce oynamış oldukları maçları seyredebildim. Birçoğu kendi oynadıkları takımlarında oynamıyorlardı. Rakip konusunda onları çok bilgilendirdim. 3 antrenman yapabildik, taktik antrenman olarak. Ne istediğimi yapmalarını anlatabileceğim 3 antrenman vardı. Yeterli değildi. Bunun ikinci maçımız için çok büyük yardımı oldu tabi. Bu maçta oyuncularım hangi tip bir oyun kurmayı istediğimi, nasıl oynatmak istediğimi en azından anladılar. Aynı zamanda bütün oyuncularım çok tecrübeli oyuncular. Ne istediğimi anlayabilecek oyuncular. Umut ediyorum ki, bir ay sonra çok daha farklı oyuncular göreceksiniz, çok daha iyi olacaklar. ÿGeçtiğimiz maçlarda çok boş alan bırakıyorduk, şimdi bunları azalttık. İyiye gidiştir bu, daha iyiye gideceğimizin işaretidir. Artık en önemli şey İzlanda’ya karşı kazanmak. Zafer, bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız gerekiyor. Yapmazsak hiçbir anlamı kalmaz."

CACİC: PUANSIZ KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hakemin penaltılarını vermediğini de öne süren Cacic şöyle konuştu:

"90 dakika boyunca Hırvatistan takımı baskıyla oyunu kontrol altında tuttu. Eksik olan, son anlardaki konsantrasyonumuzdu. Bütün ekibimi içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Bütün enerjilerini kullandılar. Bir gün eksik dinlendik. Puansız kaldığımız için üzgünüm. Lucescu geçen defa hakem konusunda biraz şikayetçiydi. Bizim de bu defa penaltımız göz ardı edildi. Şu anda hakemler konusunda fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum. İlk önce Hırvatistan ve İzlanda, ardından Türkiye ve Ukrayna takip ediyor. İki maç öncesiyle aynı pozisyondayız. Karamsar olmaya yer yok. Biz iyi oynadık. Ev sahibini tebrik ediyorum."