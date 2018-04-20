Arda Turan'ın dönüşü! Başakşehir zirvenin peşinde
Süper Lig'in 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 3-1 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu. Başakşehir'in gollerini 28. dakikada Edin Visca, 66'da Arda Turan ve 90. dakikada Eljero Elia kaydetti. Arda Turan 1 gol ve 1 asistle takımının kahramanı oldu. Marius Sumudica 90+1'de hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi. İstanbul ekibi 62 puanla maç fazlasıyla liderlğe yerleşti. Kayserispor ise 44 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Stat:3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek , Erdem Bayık , Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan , Caiçara , Da Costa (İrfan Can dk. 62 ), Epureanu , Alpaslan (Uğur dk. 79 ), Mahmut , Emre , Visca , Elia , Arda (Mossoro dk. 82 ?), Adebayor
Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Kerim, Egemen, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung , Tiago , Sapunaru , Kana Bıyık , Atila , Badji (Asamoah dk. 87 ?), Şamil , Deniz , Amorim (Kravets dk. 80 ?), Boldrin (Mendes dk. 67 ), Umut Bulut
Yedekler: Vedat, Levent, Toledo, Adem, Erkan Kaş, Erdal, Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Visca (dk. 20), Arda (dk. 66), Elia (dk. 90) (Medipol Başakşehir), Umut Bulut (dk. 54) (Kayserispor)
Sarı kartlar: İrfan Can (Medipol Başakşehir), Badji (Kayserispor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki3
|Başakşehir
|30
|22
|62
|2Önceki1
|Galatasaray
|29
|35
|60
|3Önceki2
|Beşiktaş
|29
|32
|59
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|29
|27
|57
|5Önceki5
|Trabzonspor
|29
|11
|46
|6Önceki6
|Kayserispor
|30
|-6
|44
|7Önceki7
|Göztepe
|29
|-5
|43
|8Önceki8
|Sivasspor
|29
|-7
|41
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|0
|40
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|29
|-4
|38
|11Önceki11
|Antalyaspor
|29
|-13
|35
|12Önceki12
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-10
|34
|13Önceki13
|Bursaspor
|29
|-5
|33
|14Önceki14
|Alanyaspor
|29
|-5
|32
|15Önceki15
|Gençlerbirliği
|29
|-11
|30
|16Önceki16
|Konyaspor
|29
|-5
|29
|17Önceki17
|Osmanlıspor
|29
|-9
|29
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|29
|-47
|12
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı. Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.
- Avcı'dan zorunlu değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti. Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan Erdem'e sol bekte görev verdi. Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.
- Anlamlı pankart
Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı. Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
28. dakikada Arda’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada sol kanattan Visca’nın içeri yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adebayor, pasını Arda’ya aktardı. Arda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung’un müdahalesiyle kornere çıktı.
45+1. dakikada sağ kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta top Kayserispor savunmasından dönerek yükseklik kazandı. Havalanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Da Costa’nın yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Umut’un yaptığı düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
62. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Amorim’in içeri çevirdiği topa ön direkte Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
66. dakikada sağ kanattan Visca’nın içeri yaptığı ortada top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90. dakikada sağ taraftan Visca’nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lung’tan dönen top ile kale önünde buluşan Elia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
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