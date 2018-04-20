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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.04.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Arda Turan'ın dönüşü! Başakşehir zirvenin peşinde

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Arda Turan'ın dönüşü! Başakşehir zirvenin peşinde

Süper Lig'in 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 3-1 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu. Başakşehir'in gollerini 28. dakikada Edin Visca, 66'da Arda Turan ve 90. dakikada Eljero Elia kaydetti. Arda Turan 1 gol ve 1 asistle takımının kahramanı oldu. Marius Sumudica 90+1'de hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi. İstanbul ekibi 62 puanla maç fazlasıyla liderlğe yerleşti. Kayserispor ise 44 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Stat:3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek , Erdem Bayık , Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan , Caiçara , Da Costa (İrfan Can dk. 62 ), Epureanu , Alpaslan (Uğur dk. 79 ), Mahmut , Emre , Visca , Elia , Arda (Mossoro dk. 82 ?), Adebayor

Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Kerim, Egemen, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung , Tiago , Sapunaru , Kana Bıyık , Atila , Badji (Asamoah dk. 87 ?), Şamil , Deniz , Amorim (Kravets dk. 80 ?), Boldrin (Mendes dk. 67 ), Umut Bulut

Yedekler: Vedat, Levent, Toledo, Adem, Erkan Kaş, Erdal, Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Visca (dk. 20), Arda (dk. 66), Elia (dk. 90) (Medipol Başakşehir), Umut Bulut (dk. 54) (Kayserispor)

Sarı kartlar: İrfan Can (Medipol Başakşehir), Badji (Kayserispor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki3 Başakşehir302262
2Önceki1 Galatasaray293560
3Önceki2 Beşiktaş293259
4Önceki4 Fenerbahçe292757
5Önceki5 Trabzonspor291146
6Önceki6 Kayserispor30-644
7Önceki7 Göztepe29-543
8Önceki8 Sivasspor29-741
9Önceki9 Kasımpaşa29040
10Önceki10 Yeni Malatyaspor29-438
11Önceki11 Antalyaspor29-1335
12Önceki12 Akhisar Bld. Spor29-1034
13Önceki13 Bursaspor29-533
14Önceki14 Alanyaspor29-532
15Önceki15 Gençlerbirliği29-1130
16Önceki16 Konyaspor29-529
17Önceki17 Osmanlıspor29-929
18Önceki18 K. Karabükspor29-4712
Puan durumu

Arda Turanın dönüşü Başakşehir zirvenin peşinde

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı. Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.

- Avcı'dan zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti. Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan Erdem'e sol bekte görev verdi. Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

- Anlamlı pankart

Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı. Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

28. dakikada Arda’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sol kanattan Visca’nın içeri yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adebayor, pasını Arda’ya aktardı. Arda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung’un müdahalesiyle kornere çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta top Kayserispor savunmasından dönerek yükseklik kazandı. Havalanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Da Costa’nın yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Umut’un yaptığı düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Amorim’in içeri çevirdiği topa ön direkte Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

66. dakikada sağ kanattan Visca’nın içeri yaptığı ortada top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90. dakikada sağ taraftan Visca’nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lung’tan dönen top ile kale önünde buluşan Elia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

 

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