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Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim...

Fatih Terim'in borsaya bildirilmesiyle birlikte kavgalı olduğu Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali sıfırlandı.

Hürriyet Haber
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4. Terim döneminin ilanıyla birlikte Mili Takım'da yaşayan gerilimle gündeme gelen Terim-Arda ikilisinin buluşma ihtimali de kalmadı.

Monaco ve Arsenal'le adı anılan futbolcunun yurt dışı transfer yapması bekleniyor.

Euro 2016'da prim tartışmalarıyla başlayan kavganın ardından Arda Turan Milli takımdan çıkarılmıştı.

Daha sonra uçakta bir gazeteciye saldıran Arda Turan Milli takımı bırakmıştı.

Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Lucescu'nun gelişiyle birlikte Arda Turan yeniden Milli Takıma çağrılmıştı. (CNN Türk)

Fatih Terimspor

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