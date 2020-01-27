Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Gözler şimdi 2020 ara transfer sezonu için belirlenen son tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar..

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.

A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.