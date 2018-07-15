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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.07.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Ante Rebic kimdir? Ante Rebic hangi takımda oynuyor?

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Ante Rebic kimdir? Ante Rebic hangi takımda oynuyor?

Ante Rebic, gösterdiği performansla Dünya Kupası'nın araştırılan ismi oldu. Almanya ile İtalya arasında mekik dokuyan Hırvat futbolcu, milli takımın da önemli isimleri arasında yer almıştır. Peki, Ante Rebic kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Ante Rebic, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Vinjani takımının alt yapısında başladı. Bir dönem burada gelişimini sağladı ve 2008 yılında İmotski takımının alt yapısına geçiş yaptı. İki sezon boyunca İmotski’de oynadı ve 2010 yılında RNK Split’in alt yapısına dahil oldu.

2010-2011 sezonunda oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çekti ve 2011-2012 sezonunda As takıma davet edildi. 2011-2013 sezonunda yer aldığı takımda 54 maça çıkıp 16 gol attı. 2013 yılında birçok takımdan transfer teklifi alan 22 yaşındaki futbolcu, yönünü İtalya’ya çevirdi ve 2013-2014 sezonu öncesinde Fiorentina’ya 4,5 Milyon Euro’ya transfer oldu. Fiorentina’ya gittiği ilk sezonda takımda istenileni veremedi ve 7 maça çıkıp 2 gol atabildi.

2014-2015 sezonunda ise kendisini geliştirmesi için RB Leipzig’e kiralık gönderildi. Kiralık kaldığı süre içerisinde takımda 10 maça çıktı. Ante Rebic, 2015-2016 sezonunda da Fiorentina forması altından devam etti ve ilk haftalar itibariyle 3 maç Seri A’da, 2 maç ise Avrupa Ligi’nde sahne aldı. Rebic son olarak ise Eintracht Frankfurt'a dahil oldu.

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