Ante Rebic kimdir? Ante Rebic hangi takımda oynuyor?
Ante Rebic, gösterdiği performansla Dünya Kupası'nın araştırılan ismi oldu. Almanya ile İtalya arasında mekik dokuyan Hırvat futbolcu, milli takımın da önemli isimleri arasında yer almıştır. Peki, Ante Rebic kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Ante Rebic, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Vinjani takımının alt yapısında başladı. Bir dönem burada gelişimini sağladı ve 2008 yılında İmotski takımının alt yapısına geçiş yaptı. İki sezon boyunca İmotski’de oynadı ve 2010 yılında RNK Split’in alt yapısına dahil oldu.
2010-2011 sezonunda oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çekti ve 2011-2012 sezonunda As takıma davet edildi. 2011-2013 sezonunda yer aldığı takımda 54 maça çıkıp 16 gol attı. 2013 yılında birçok takımdan transfer teklifi alan 22 yaşındaki futbolcu, yönünü İtalya’ya çevirdi ve 2013-2014 sezonu öncesinde Fiorentina’ya 4,5 Milyon Euro’ya transfer oldu. Fiorentina’ya gittiği ilk sezonda takımda istenileni veremedi ve 7 maça çıkıp 2 gol atabildi.
2014-2015 sezonunda ise kendisini geliştirmesi için RB Leipzig’e kiralık gönderildi. Kiralık kaldığı süre içerisinde takımda 10 maça çıktı. Ante Rebic, 2015-2016 sezonunda da Fiorentina forması altından devam etti ve ilk haftalar itibariyle 3 maç Seri A’da, 2 maç ise Avrupa Ligi’nde sahne aldı. Rebic son olarak ise Eintracht Frankfurt'a dahil oldu.
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