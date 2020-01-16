Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna: "Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahalarında 4-3 yendikleri Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce çalıştırdığı Göztepe ile oynanan kupa maçıyla Antalyaspor kariyerine başlamasının kendisi adına bir avantaj olduğunu aktararak, aynı takımla arka arkaya bir lig ve yine bir kupa maçı oynayacaklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Tuna, "Antalyaspor ligde küme düşme hattında olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu tür kazanımlar olabilir. Ama en önemlisi oyuncularımızın bu değere sahip olduklarını hissettirebilmek." diye konuştu.

Teknik direktör Tuna, şu anda odaklandıkları tek şeyin pazar günü oynayacakları lig maçı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Göztepe, maçı ile devam edeceğiz. Tanıdığımız bir takım olduğu için belki avantaj. Ama Göztepe, her zaman skora etki edebilecek oyunculara sahip. Şayet, pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Turu geçtiğimiz anda hedefimizin daha da büyüyeceğini biliyoruz. Adım adım ilerlemeye bugün başladık. Umarım daha sağlam adımlarla Antalyasporumuzu sezon sonunda Süper Lig'de devam eden, düşme hattında yukarılarda bir takım olarak görürüz. İnancımızı da sonuna kadar taşıyoruz."



- Ersan Parlatan: "İyi bir takımız"



Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da Antalyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, stada gelen taraftarların ve ekran başındakilerin bol gollü bir karşılaşma izlediklerini söyledi.

Deplasmanda üç gol atmalarına karşın maçı kaybetmelerinin üzücü olduğunu dile getiren Parlatan, "Sonuç itibarıyla bu iki ayaklı bir karşılaşma. İzmir'deki rövanşta turu geçmek için şansımız var. Rövanşta turu geçecek skoru elde edeceğimizden eminim. İyi bir takımız. Bugün bunu zaman zaman gösterdik. Özellikle bir ve üçüncü gol, takımımız adına güzel gollerdi. Haftaya çarşamba turu atlayacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

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