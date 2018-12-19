Antalyaspor kupa mesaisini tamamladı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor Süper Lig ekibi Antalyaspor, 20 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaptığı taktik antrenmanla tamamladı.
Antalyaspor kafilesi bugün uçakla İstanbul’a gidecek, oradan da karayoluyla Kocaeli-Darıca’ya geçecek. Darıca ilçe stadyumunda oynanacak karşılaşma, saat 13.45’te başlayacak.
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