Anne ihbarıyla ölüme gitti! A.Efes'in yıldızı...

Honeycutt’ın komşularının verdiği bilgiye göre annesi polisi arayıp, “Oğlum garip davranışlarda bulunuyor” diye emniyetten yardım istedi. Yerel saatle 17.00 sularında eve gelen Swat ekiplerine Tyler Honeycutt, silahla ateş etti. Polislerin karşılık vermesi üzerine ünlü oyuncu çatıştı. Daha sonra bölgeye 30 kişilik bir ekip daha sevk edildi. Ev tamamen kuşatıldı ve beklemeye geçildi. Önce oyununun cep telefonundan mesaj attığı ve yaşadığı öne sürüldü.

VURMADIK İNTİHAR ETTİ!

Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Los Angeles Polis Departmanı ve Swat ekipleri eve girdiğinde Honeycutt’ın cesediyle karşılaştı. LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) sporcunun vurulmadığını, kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. Olayların ardından oğlunu ihbar eden anne sinir krizi geçirdi.

POLİSLER EVİ İŞTE BÖYLE ABLUKAYA ALDI

Polis evin çevresinde barikat oluşturdu ancak ilk çatışmanın ardından yaralanan Honeycutt’ın öldüğü ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge trafiğe kapatıldı ve genç oyuncunun bulunduğu eve

kimse yaklaştırılmadı.

PSİKOLOJİSİ BOZUKTU

15 Temmuz 1990 Kaliforniya doğumlu olan Honeycutt, doğum gününe kısa bir süre kala yaşamını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun yakın çevresi, psikolojik ve zihinsel sorunlar yaşadığını ve sağlık desteğine ihtiyacı olduğunu öne sürdü. 2016-2017 sezonunda 30 maçta Anadolu Efes forması giyen yıldız oyuncu 9 sayı, 7.1 ribaunt ortalaması yakaladı. Geçtiğimiz sezon da Khimki Moskova’da başarılı bir dönem geçirmişti. Genç oyuncu, NBA’de Sacramento Kings forması da giymişti.

KONTROLLERİ ÇOK TEMİZDİ

Anadolu Efes’in Koçu Ergin Ataman, oyuncu hakkında şu yorumu yaptı: Ben kendisiyle çalışmadım. Ama çok iyi bir oyuncuydu. Saha içinde işini iyi yapardı. Ancak saha dışında biraz hareketli olduğunu söylüyorlardı. Geçen sezon da Khimki Moskova’da oynadı. Son iki sezondur Euroleague’de. Çok sıkı denetim altındaydı. Doping kontrollerinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı. (Akşam)