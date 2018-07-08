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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

Anne ihbarıyla ölüme gitti! A.Efes'in yıldızı...

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Anne ihbarıyla ölüme gitti! A.Efes'in yıldızı...

Anadolu Efes’ten geçen sezon Khimki Moskova’ya transfer olan Tyler Honeycutt cuma akşamı Los Angeles’ta polislerle çatışmaya girip, hayatını kaybetti.

Honeycutt’ın komşularının verdiği bilgiye göre annesi polisi arayıp, “Oğlum garip davranışlarda bulunuyor” diye emniyetten yardım istedi. Yerel saatle 17.00 sularında eve gelen Swat ekiplerine Tyler Honeycutt, silahla ateş etti. Polislerin karşılık vermesi üzerine ünlü oyuncu çatıştı. Daha sonra bölgeye 30 kişilik bir ekip daha sevk edildi. Ev tamamen kuşatıldı ve beklemeye geçildi. Önce oyununun cep telefonundan mesaj attığı ve yaşadığı öne sürüldü.

VURMADIK İNTİHAR ETTİ!
Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Los Angeles Polis Departmanı ve Swat ekipleri eve girdiğinde Honeycutt’ın cesediyle karşılaştı. LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) sporcunun vurulmadığını, kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. Olayların ardından oğlunu ihbar eden anne sinir krizi geçirdi.

POLİSLER EVİ İŞTE BÖYLE ABLUKAYA ALDI
Polis evin çevresinde barikat oluşturdu ancak ilk çatışmanın ardından yaralanan Honeycutt’ın öldüğü ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge trafiğe kapatıldı ve genç oyuncunun bulunduğu eve
kimse yaklaştırılmadı.

PSİKOLOJİSİ BOZUKTU
15 Temmuz 1990 Kaliforniya doğumlu olan Honeycutt, doğum gününe kısa bir süre kala yaşamını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun yakın çevresi, psikolojik ve zihinsel sorunlar yaşadığını ve sağlık desteğine ihtiyacı olduğunu öne sürdü. 2016-2017 sezonunda 30 maçta Anadolu Efes forması giyen yıldız oyuncu 9 sayı, 7.1 ribaunt ortalaması yakaladı. Geçtiğimiz sezon da Khimki Moskova’da başarılı bir dönem geçirmişti. Genç oyuncu, NBA’de Sacramento Kings forması da giymişti.

KONTROLLERİ ÇOK TEMİZDİ
Anadolu Efes’in Koçu Ergin Ataman, oyuncu hakkında şu yorumu yaptı: Ben kendisiyle çalışmadım. Ama çok iyi bir oyuncuydu. Saha içinde işini iyi yapardı. Ancak saha dışında biraz hareketli olduğunu söylüyorlardı. Geçen sezon da Khimki Moskova’da oynadı. Son iki sezondur Euroleague’de. Çok sıkı denetim altındaydı. Doping kontrollerinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı. (Akşam)

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