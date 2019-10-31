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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.10.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert kimdir?

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Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert kimdir?

Ankaragücü, 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen kongrede yeni başkanını Fatih Mert olarak belirledi. Peki, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert kimdir? İşte, Fatih Mert hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert, 289 oy alarak başkan olarak belirlendi. Fatih Mert'in daha önce kulübün basın danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi. Yaşanan olaylar sonrasında salonu terk edip tekrar dönen Fatih Mert, başkan seçildi. 931 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda 290’u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken 289 oy alan Fatih Mert, MKE Ankaragücü Kulübü’nde yeni başkan oldu.

FATİH MERT: "ANKARAGÜCÜ İÇİN BUNDAN SONRASI HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur. Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Fatih Mert başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler bulunuyor:

YÖNETİM KURULU:

Başkan Fatih Mert

Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alkan, İsmail Atasoy, Soner Kurt, Bayram Levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altıntaş,

Mehmet Özdere.

DENETİM KURULU

Musa Okkalı, Ersul Özçelik ve Haydar Serdar Tuncel.

DİSİPLİN KURULU

Hilmi Yaman, Vedat Güngör, Ömer Yılmaz, Mustafa Doğan, Mesut Bayat.

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