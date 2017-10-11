THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin güçlü takımı Anadolu Efes, kadrosunu bir oyuncuyla daha güçlendirdi.
Bu sezon oyuncu topluluğunu büyük ölçüde değiştiren Lacivert-Beyazlı takım, ABD'li basketbolcu Justin Doellman ile anlaşmaya vardı.
İspanyol basını, son olarak Barcelona Lassa forması giyen 32 yaşındaki forvet, artık Velimir Perasovic komutasındaki İstanbul ekibi için mücadele vereceğini yazdı.
Devşirme olarak Kosova Milli Takımı'nda oynayan Doellman, geçen sene Euroleague'de 15 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 7.8 sayı, 3.1 ribaund, 1.2 asist ortalamaları tutturmuştu. (Fanatik)